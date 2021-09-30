Случай со стариком в магазине тронул до слёз

Спринг Боулин зашла в местный магазин в штате Миссисипи. В очереди перед ней стоял пожилой человек.

Она написала в Facebook: «Товары мужчины были отсканированы, и ему назвали общую сумму. Он виновато посмотрел на меня и начал доставать мелочь из карманов. Возможно, он опасался, что стоящий в очереди за ним будет недоволен».

Дедушка извинялся, руки и голос его дрожали. Женщина-кассир доброжелательно сказала: «Давайте посчитаем вместе». Пока она отсчитывала деньги, мужчина всё время извинялся. Когда покупка была оплачена, мужчина ушёл.

Спринг поблагодарила кассира за терпение и доброту. Кассир ответила: «Вы не должны меня благодарить. Что-то не так с нашим миром, если мы забыли, как проявлять доброту друг к другу».

Пост в Facebook получил массу положительных комментариев, и им поделились более

436 000 раз. Вот, что писали пользователи:

«Большое спасибо за доброту к этому грустному старику. В этом мире нам нужно больше таких людей, как вы».

«Просто потрясающе. Больше бы таких людей. Милая, терпеливая и добрая. Помогает окружающим людям».