В музее под Волгоградом оживают русские сказки и древнеславянские мифы

Три богатыря, Соловей-разбойник да трёхглавый Змей Горыныч. Такие персонажи встречают гостей в Музее русской сказки под..

Три богатыря, Соловей-разбойник да трёхглавый Змей Горыныч. Такие персонажи встречают гостей в Музее русской сказки под Волгоградом.

[Игорь Матляев, сотрудник музея]:

«Это, дорогие гости, Горыныч Змей. Он бывшая гроза богатырей. Вот голову ему ежели срубают, раз – другая вырастает».

Морская пучина, деревянная ладья и старинный город за крепостной стеной. Здесь погружаешься в волшебный мир героев и коварных злодеев. Но, как и водится в русских сказках, добро побеждает.

[Игорь Матляев, сотрудник музея]:

«Самое важное – передать зрителю мудрость веков и человеческую простоту, которая помогает решать множество проблем».

Впрочем, в этой сказочной стране даже Баба-яга хочет быть доброй.

[Олег Иванов, сотрудник музея]:

«В сказке написано про бабушку то, что в ней всё собрано – и хорошее, и плохое. Но в основном она за добро. Вот как ты ни крути, она всегда всем помогала, да и помогает».

Музей русской сказки – это детище Татьяны Павловой. Главные помощники – дочери и зятья. Вместе обдумывают образы будущих экспонатов, вместе их создают. Мужья дочерей – Игорь и Олег – вживаются в роли сказочных героев и проводят экскурсии.

Музей постоянно разрастается. Недавно здесь появилось новое пространство – «Боголесье». Это живописный уголок на лоне природы, где гости могут отдохнуть, а также – узнать о древнеславянских божествах.

[Андрей Асеев, гость музея]:

«Меня впечатляют, собственно, не персонажи, а та энергетика, которую даёт каждый из них. Энергетика сказки, надежды, любви, жизни. Жизнеутверждающая здесь атмосфера».

Музей русской сказки работает уже 15 лет. В прошлом году он стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект».



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