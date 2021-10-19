В этой комнате можно поплакать и попросить о помощи

Это место предназначено специально для того, чтобы поплакать. А эти трубки не просто декорации. С их..

Это место предназначено специально для того, чтобы поплакать. А эти трубки не просто декорации. С их помощью можно связаться со специалистами, чтобы обсудить свою душевную проблему.

Добро пожаловать в «Комнату для плача», которая открылась в центре Мадрида. Здесь пытаются показать, что психологические проблемы, слёзы и призыв о помощи – это не стыдно, а жизненно необходимо.

[Мартина Длужниевска, представительница компании-организатора]:

«Идея основана на испанской фразе, которая говорит о той ситуации, когда люди не хотят беспокоиться о проблемах других. Поговорка «иди поплачь в комнате для плача» говорит, что нужно держать свои чувства в себе и не говорить о них».

Выставку организовала служба помощи людям в трудных ситуациях.

[Алессандро Де Сарио, глава компании-организатора]:

«У нас цифровая платформа онлайн-психологии. Мы помогаем людям, которым нужна психологическая помощь, связаться с профессиональными психологами, которых отобрала наша команда. У нас сотни психологов, и мы можем подобрать для вас лучшего, чтобы решить проблему. Будь то беспокойство, депрессия, разлад в семье или заниженная самооценка».

Согласно статистике, у каждого десятого испанца есть какие-либо психологические проблемы. При этом почти 6% населения страны страдает от беспокойства.

[посетительница]:

«Очень нравится этот проект, потому что всем нам когда-то бывает плохо. Мы все пытаемся это скрыть, не показывать это в соцсетях или родным и друзьям. Мы начинаем об этом говорить, только когда уже сами не можем выдержать. А этот проект помогает визуализировать проблему, чтобы нам было легче о ней говорить».

Недавно власти Испании объявили, что создают фонд объёмом 100 миллионов евро для сферы психического здоровья. Он включит круглосуточную горячую линию для тех, кто задумался о суициде.

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