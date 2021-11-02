В российских больницах не хватает коек для пациентов с COVID

Эти пациенты ждут, когда освободятся места в ковидной больнице в Орле. Такая картина здесь каждый день...

Эти пациенты ждут, когда освободятся места в ковидной больнице в Орле. Такая картина здесь каждый день. Не хватает не только коек, но и медиков. Большинству пациентов нужен кислород. Его тоже привозят нерегулярно.

[Елена Шураева, глава профсоюза медработников Орла]:

«Наша больница Семашко, которая на сегодняшний день является единственным ковидным госпиталем, куда кладут тяжёлых пациентов, – она в каком-то смысле представляется резиновой, поскольку, несмотря на то, что там 670 официальных ковидных мест, лежит там более 700 пациентов».

Переполнена и больница имени Боткина. Иногда пациенты по несколько часов сидят в машинах скорой помощи в ожидании места.

[Александр Лялюхин, главврач]:

«Мы уже больше двух недель работаем под выписку. То есть места появляются только утром, часов в 11, когда пациенты готовятся на выписку. И до конца суток эти же места заполняются новыми пациентами». [Александр Тимошенко, врач]:

«Я сегодня иду на дежурство. И вот уже со вчерашнего дня и сейчас вопрос: а куда всё-таки положить пациентов? Я сейчас приду, и, скорее всего, будет ситуация, что уже всё заполнено. И уже сейчас боишься – а как, куда положить».

Подобная ситуация сейчас и в других городах России.

По мнению медиков, люди не осознают серьёзности эпидемии из-за того, что официальные цифры по числу умерших занижены.

[Елена Шураева, глава профсоюза медработников Орла]:

«Данные орловского оперштаба совершенно не соответствуют реалиям. Более того, они даже не соответствуют данным Росстата. Если мы возьмём данные Росстата за прошлый год, они, как минимум, в два раза отличаются по уровню смертности». [Дмитрий Серёгин, фельдшер]:

«Вот в больнице Семашко, я могу сказать, что в один день умерло 26 человек. Естественно, надо понимать, что они все были с коронавирусной инфекцией. Но в статистике это нигде отражено не было. Есть основание полагать, что чиновники «размазывают» эту смертность по дням».

По данным оперштаба по коронавирусу, в России от COVID-19 в общей сложности умерли примерно 240 тысяч пациентов. Росстат сообщает о том, что с апреля прошлого года по сентябрь 2021-го скончались более 460 тысяч человек. При этом избыточная смертность за тот же период составила 630 тысяч человек.

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