Зачем девушка искала полицейского через 20 лет после встречи

Мама 9-летней Клинн Скейлз боролась с наркотической зависимостью, и в семье не было стабильности. Голодная девочка воровала еду в продуктовом магазине, чтобы прокормить себя и младших братьев. Однажды офицер Джеффри Колвин патрулировал улицы, и девочка помахала ему рукой.

Узнав о жизни семьи Скейлз, Джеффри пообещал приезжать с проверкой каждый день. Полицейский сдержал слово. «Он был лучшим другом. Я помню, что иногда он приносил конфеты, которые мы любили», – рассказала Клинн.

В один из дней Джеффри услышал, что по полицейской рации передают адрес Скейлз. Он поехал адресу и обнаружил, что девочка больна. Полицейский быстро отвёз её в больницу. «Во всех трудных ситуациях я представляла его рядом. Я вспоминала, что он говорил, что всегда будет с нами в трудную минуту и защитит. Эти слова приходили в самые трудные моменты в моей жизни», – рассказала Клинн.

Когда семья Скейлз переехала в другой штат, связь потерялась. Повзрослев, Клинн решила найти полицейского. Но она не знала, как его зовут. Девушка обратилась за помощью в полицейское управление Канзас-Сити, и ей помогли его найти. Джеффри вспомнил девочку. «Я думал о том, как сложилась её судьба… Чаще всего, работая, мы не задумываемся о том, что кому-то помогли», – сказал Джеффри. Он был рад, что сейчас у Клинн всё в порядке, и она стала офицером полиции.

В честь Джеффри девушка сделала памятную доску с надписью: «Обещание дал, обещание выполнил, иду по стопам настоящего героя!»

Скейлз планирует создать некоммерческую организацию для помощи детям, подвергшимся жестокому обращению и лишённым родительской заботы.

