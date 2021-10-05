Не спонсировать Олимпиаду-2022 в Пекине призвали уйгуры

«Нет геноцидным Играм!» скандируют уйгуры у здания крупной страховой компании в Мюнхене. Полсотни протестующих требуют не..

«Нет геноцидным Играм!» скандируют уйгуры у здания крупной страховой компании в Мюнхене. Полсотни протестующих требуют не спонсировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Они заявляют, что коммунистические власти Китая преследуют мусульман-уйгуров в регионе Синьцзян, а также тибетцев. Протестующие называют это геноцидом.

[Асгар Джан, глава Союза Восточного Туркестана в Европе]:

«Страну, которая попирает права человека и совершает геноцид, нельзя допускать к проведению Олимпиады. Крупные международные компании, такие как Allianz или Siemens, не должны спонсировать Китай и поддерживать его. В противном случае это будет означать, что западные демократические страны или компании из этих стран поддерживают действия китайских властей».

Китайских коммунистов неоднократно обвиняли в репрессиях этнических и религиозных меньшинств. В основном, это уйгуры, тибетцы, прихожане домашних христианский церквей и приверженцы духовной практики Фалуньгун.

Как сообщают очевидцы, власти поместили более миллиона уйгуров в так называемые центры профессиональной подготовки, которые по факту – обычные тюрьмы.

[Асгар Джан, глава Союза Восточного Туркестана в Европе]:

«Людей беспричинно арестовывают, женщин насильно стерилизуют, детей разлучают с родителями, чтобы дать им китайское образование. Ситуация хуже с каждым днём и с каждым годом».

По словам правозащитников, компартия заставляет уйгуров отказаться от их веры и культуры. Пекин все обвинения отвергает.

Правительства западных стран и ООН пока не могут проверить положение мусульман-уйгуров в Синьцзяне, поскольку китайские власти не открывают туда доступ.

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