Во время знаменитого Сахарского марафона умер бегун

Во время известного сверхмарафона в пустыне Сахара умер участник. Об этом в понедельник вечером сообщили организаторы...

Во время известного сверхмарафона в пустыне Сахара умер участник. Об этом в понедельник вечером сообщили организаторы.

Сахарский, или Песчаный международный марафон – один из самых сложных в мире. Его ежегодно проводят в Марокко. За шесть дней – около 250 километров по пустыне.

Мужчина, чьё имя не разглашается, скончался на втором этапе марафона.

Известно, что погибший – француз. Ему было чуть более 50 лет. По словам организаторов, его медицинские параметры соответствовали всем требованиям, и на первом этапе марафона у него не было никаких проблем.

Мужчина потерял сознание в дюнах Мерзуги. Ему тут же начали делать массаж сердца два других бегуна с медицинским образованием. Через несколько минут на вертолёте прибыла бригада врачей. Реанимация длилась 45 минут, но безуспешно.

Песчаный марафон проводят с 1986 года, нынешний – уже 35 по счёту, и подобная трагедия здесь впервые. В 90-е был случай, когда итальянский бегун попал в песчаную бурю, заблудился и тоже чуть не погиб, но тогда всё обошлось.

Организаторы подтвердили, что марафон продолжается по плану и завершится в пятницу. Перед третьим этапом в память о погибшем будет минута молчания.

В этих соревнованиях ежегодно участвуют около тысячи человек. Для стран устанавливают квоты. Шесть раз в Песчаном марафоне побеждали россияне – как в мужской, так и в женской категориях. В последние годы среди мужчин победа, как правило, – у марокканцев.

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