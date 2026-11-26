Нью-йоркские универмаги готовятся к сезону зимних праздников и преображают свои витрины.

В этом году сеть Macy’s отмечает 100-летие своего парада в честь Дня благодарения, вернув в экспозицию синего бегемота. Этот персонаж впервые появился в 1931 году в виде большого воздушного шара.

А сейчас в витринах на Геральд-сквер можно увидеть улыбающегося бегемота, который уютно расположился среди сугробов и рождественских украшений. Главная тема сезона звучит как «Магия внутри». Macy’s предлагает прохожим стать частью праздничной композиции с помощью интерактивной фотозоны.

Универмаг Saks Fifth Avenue решил обыграть образ нью-йоркского голубя, представив его в неожиданном амплуа. Шесть витрин магазина превратились в праздничные сценки.

Сеть Bloomingdale’s объединилась с американским дизайнером Ральфом Лореном, чтобы создать атмосферу тепла и домашнего уюта. В каждой витрине – узнаваемые элементы стиля бренда: клетчатые ткани, бархат и плюшевые медведи.

В витринах Bergdorf Goodman оживает зимняя сказка в стиле ар-деко. Среди экспонатов – жемчужный медведь в окружении неоновых огней и манекен в роскошном наряде, дополненном туфлями от Christian Louboutin.