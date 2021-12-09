Дипломатический бойкот Зимней Олимпиады в Пекине становится всё масштабнее. Сначала его объявили США, затем к нему..

Ещё две страны объявили дипбойкот Олимпиаде в Пекине

Дипломатический бойкот Зимней Олимпиады в Пекине становится всё масштабнее. Сначала его объявили США, затем к нему присоединились Австралия и Новая Зеландия. Теперь же – лидеры Канады и Великобритании.

Все эти страны отправят на Игры спортсменов, но не высокопоставленные делегации. Это будет дипломатический бойкот из-за нарушений прав человека в КНР.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Как и наши партнёры по всему миру, мы очень обеспокоены тем, что китайские власти постоянно нарушают права человека». [Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Как я сказал раньше, мы не поддерживаем спортивный бойкот, но посылать министров на Зимнюю Олимпиаду также не планируем».

Китай назвал бойкот «политическим позёрством» и пообещал ответные меры. Правда, пока не уточнил какие.

Тем временем Международный олимпийский комитет отказался комментировать так называемые политические вопросы. Президент МОК сказал, что не принимает ни одну из сторон.

Недавно Китай оказался в центре внимания, когда выяснилось, что в его автономном регионе Синьцзян более миллиона мусульман-уйгуров держат в так называемых центрах профессиональной подготовки. Считается, что это тюрьмы, где эту народность заставляют отказаться от их языка и веры.

Также компартию Китая много лет обвиняют в репрессиях в отношении приверженцев медитативной практики Фалуньгун. Их называют самой большой группой узников совести в мире.

Как показали независимые расследования, тибетцы, уйгуры и последователи Фалуньгун часто становятся жертвами насильственного извлечения органов. Правозащитники отмечают, что масштаб этого бизнеса в Китае огромен, и что с подачи компартии органы вырезают у живых людей по всей стране.

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