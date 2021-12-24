Делегация от Японии тоже не поедет на Олимпиаду в Пекине

[Хикорадзу Мацуно, секретарь Кабинета министров Японии]:

«Токио не будет отправлять правительственную делегацию».

Япония объявила, что её высокопоставленные чиновники не поедут на предстоящую Зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Впрочем, как сказал секретарь Кабинета министров, к волне политических бойкотов Игр, которую начали США, страна не присоединилась. По его словам, такое определение правительство использовать не хочет и решение оно приняло отдельно от других западных стран.

[Хикорадзу Мацуно, секретарь Кабинета министров Японии]:

«Ответ японского правительства на Пекинские зимние игры был основан на всеобъемлющем расследовании, и это решение было принято самостоятельно. Кроме того, японское правительство не намерено использовать конкретное название для того, как Япония должна участвовать в играх».

Впрочем, поможет ли это Токио избежать серьёзной конфронтации с Китаем, пока неясно. Аналитики считают, что это решение определённо подпортит отношения между странами.

Напомним, изначально о политическом бойкоте Олимпиады объявили США. Затем к ним присоединились Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания.

Страны обвиняют Китай в серьёзных нарушениях прав человека. В частности, в подавлении религиозных и этнических меньшинств, таких как мусульмане-уйгуры, тибетцы, христиане и приверженцы медитативной практики Фалуньгун.

При этом Международный олимпийский комитет заявил, что не собирается принимать чью-то сторону и никаких политических заявлений делать не будет.

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