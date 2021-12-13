Трибунал признал геноцид в Китае: как отреагировали турецкие уйгуры

[Абдулкадир Абдулкерим, уйгурский студент]:

«Я уже четыре года не слышал голоса мамы, отца, сестёр и брата. Я не знаю, что с отцом: жив он или погиб».

Эти люди собрались в Стамбуле по особому случаю. Они уйгуры и приветствуют решение независимого трибунала, который прошёл в Лондоне. Он сделал вывод, что эту мусульманскую народность в Китае подвергают геноциду.

Группа экспертов под руководством известного адвоката сэра Джеффри Найса подтвердила геноцид на основе фактов.

[сэр Джеффри Найс, председатель Трибунала по Китаю]:

«Коммунистическая партия Китая совершила преступления против человечности в виде преследований, тюремного заключения и жестокого лишения физической свободы. Есть разумные основания полагать, что преступления против человечности, которые там происходят, – это принудительная стерилизация, сексуальное насилие, пытки и насильственное перемещение».

Ранее расследования показали, что в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР более миллиона уйгуров содержит в так называемых центрах профессиональной подготовки, которые по факту – просто тюрьмы.

[Джевлан Шимеммет, активист и адвокат]:

«Надеюсь, что весь мир встанет на защиту уйгуров. Не только объявят бойкот и признают, что есть геноцид. Уйгуры ждут каких-то действий в отношении властей Китая».

Напомним, в 2019 году тот же Трибунал по Китаю под председательством сэра Джеффри Найса пришёл к выводу, что в Китае длительное время насильственно извлекают органы у узников совести, и число убитых огромно. Большинство из них – приверженцы медитативной практики Фалуньгун, а также уйгуры. Согласно выводам Трибунала, в ходе преследования Фалуньгун в Китае совершаются преступления против человечности.

Между тем, Управление ООН по правам человека объявило, что тоже собирается представить отчёт по Синьцзяну. Верховный комиссар Мишель Бачелет отметила, что китайские власти пока не позволили ей въехать в страну для независимого расследования.

Короткая ссылка на эту страницу: