Бразильские школьники вместе со своим учителем нашли оригинальный способ обеспечивать людей в отдалённых районах штата Амазонас чистой питьевой водой.

Школьники создали фильтр на основе угля, который получают из костей гигантской рыбы пираруку, обитающей в этом регионе. Уголь делают из крупных позвонков, нагревая их при температуре 900 градусов Цельсия без доступа кислорода. Обугленные кости измельчают в порошок. Он поглощает тяжёлые металлы и другие загрязняющие вещества.

[Галилеу да Силва Пирес, учитель биологии]:

«Это экологичный и устойчивый материал. Для его производства не надо вырубать деревья. И теперь с помощью этого нового ресурса – активированного угля из костей пираруку – мы можем получать питьевую воду».

[Ана Лопес, школьница]:

«Активированный уголь из костей пираруку – большое подспорье для нас. Раньше мы об этом даже не задумывались, а теперь, благодаря материалу, который к тому же обладает собственной ценностью, можем обеспечить себя качественной, отфильтрованной водой. И это замечательно».

Угольный фильтр удерживает в себе свинец, ртуть, мышьяк и даже радиоактивные элементы. Он также поглощает красители, запахи и некоторые органические соединения. При этом костяной уголь эффективнее древесного очищает воду от избытка фторидов.

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Использование угля из рыбьих костей для фильтрации воды – метод известный, однако в данном случае он помогает решить ещё одну экологическую проблему Амазонии: утилизацию отходов после употребления в пищу рыбы пираруку.

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