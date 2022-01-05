Турецкие уйгуры подали иск на 112 китайских чиновников

Эта женщина утверждает, что её сестра с 2017 года незаконно находится в концлагере на территории китайского..

Эта женщина утверждает, что её сестра с 2017 года незаконно находится в концлагере на территории китайского региона Синьцзян. Сегодня она вышла к зданию суда в Стамбуле и призывает наказать всех, кто к этому причастен. [Медин Назими, уйгурская активистка]:«Мы с сестрой – граждане Турции. Мы хотим, чтобы правительство её спасло, поскольку она невиновна».

19 уйгуров подали иск в турецкий суд на китайских чиновников. Они обвиняют их в геноциде, пытках, изнасилованиях и преступлениях против человечности.

Речь о лагерях принудительного труда в Синьцзяне, где, по данным независимых расследований, содержат около миллиона мусульман-уйгуров.

Изначально Китай отрицал, что лагеря существуют. Однако позже Пекин подтвердил, что в Синьцзяне есть так называемые центры профессиональной подготовки, которые помогают бороться с экстремизмом, и где уйгуров учат разным профессиям. Свидетели рассказывают, что по факту это просто тюрьмы.

Активисты говорят, что Международный уголовный суд уже давно должен был начать расследование, и что в отношении Пекина нужно ввести военные и экономические санкции. Однако, поскольку Китай входит в состав Совета безопасности ООН, пока это невозможно.

[Гульден Сонмез, юрист]:«Совет безопасности должен поддерживать мир и защищать права человека. Однако его государство-член систематически совершает преступления геноцида. И мы не очень надеемся на международный механизм».

Теперь уйгуры хотят добиться того, чтобы в дело вмешалось турецкое правосудие, поскольку оно признаёт универсальную юрисдикцию. То есть преступления геноцида, изнасилований и пыток могут рассматриваться в турецких судах, даже если их совершили в другой стране.

[Гульден Сонмез, юрист]:«Во-первых, мы требуем выдать ордер на арест людей, которых мы обвиняем в этих преступлениях. Ведь они продолжают их совершать. Мы знаем, что миллионы людей даже сейчас находятся в заключении. Мы хотим, чтобы судебный процесс начался немедленно, и преступники предстали перед правосудием».

Иск подали в отношении 112 китайских чиновников, включая членов компартии, директоров и работников трудовых лагерей, а также тех, кто причастен к изнасилованию заключённых. В иск включены данные о 116 уйгурах, которые по-прежнему находятся в заключении в Китае.

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