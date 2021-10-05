Черепахи-мигранты: логгерхеды впервые вылупились недалеко от Венеции

Эти детёныши головастой черепахи, или логгерхеда – настоящий сюрприз для учёных. Кладку обнаружили летом на побережье..

Эти детёныши головастой черепахи, или логгерхеда – настоящий сюрприз для учёных. Кладку обнаружили летом на побережье Адриатического моря недалеко от Венеции. Раньше здесь такого не бывало.

[Гвидо Пьетролуонго, ветеринар]:

«Это первая зарегистрированная кладка в истории области Венеция».

Кладку огородили от посетителей пляжа и наблюдали за ней до появления потомства. Сейчас исследователи провожают девять маленьких черепах до моря. Для них прорыли в песке дорожку и освещают им путь. Иначе рептилии могут пойти на свет городских фонарей и заблудиться.

По мнению учёных, головастая черепаха доплыла до Венеции из-за того, что вода в море потеплела.

[Гвидо Пьетролуонго, ветеринар]:

«Температура воды в море повышается уже несколько десятилетий. Мы знаем, что в Адриатическом море появилось много новых видов морских обитателей, например, рыбы. Их приносит сюда течением, или они следуют за лодками».

Логгерхеды обитают в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

В 2016 году много детёнышей этих рептилий вылупились на побережье Тирренского моря на западе Италии. Взрослые черепахи заплывали даже в залив Петра Великого на Дальнем Востоке и Баренцево море рядом с Мурманском.

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