На предстоящей Олимпаде в Пекине спортсменам придётся воздержаться от высказываний, которые могут не понравиться китайским властям...

Спортсменов попросили быть осторожными на Олимпиаде в Пекине

На предстоящей Олимпаде в Пекине спортсменам придётся воздержаться от высказываний, которые могут не понравиться китайским властям. Местный оргкомитет игр предупредил иностранных участников, что им не стоит поднимать вопросы прав человека. Любое поведение, которое противоречит китайским правилам, приведёт к отстранению спортсменов от соревнований. Предупреждение прозвучало во время виртуального брифинга, который организовало Посольство КНР в Вашингтоне.

Раздел второй Статьи 50 правил Международного олимпийского комитета запрещает атлетам проводить политические либо религиозные акции протеста на спортивных объектах Игр. К тому же китайская практика подавления диссидентов показывает отношение местных властей к подобным акциям.

Правозащитники опасаются, что активистов из числа спортсменов просто некому будет защитить.

[Роб Келер, директор Глобальной организации по защите спортсменов]:

«Раздел 2 Статьи 50 говорит, что нужно следовать законам конкретной страны. Мы знаем о ситуации в области свободы самовыражения в Китае. Так что спортсменам вряд ли предоставят какую-либо защиту». [Яцю Ван, сотрудница Human Rights Watch]:

«Китайские законы очень размытые. Если вы высказываетесь, то вас могут обвинить в распространении слухов, нарушении правил общественной безопасности, провокации насилия. То есть ваша критика может быть расценена как преступление».

Коммунистические власти Китая давно обвиняют в нарушении прав религиозных и этнических меньшинств. Многочисленные отчёты и расследования показывают, что в КНР преследуют мусульманскую народность уйгуров, а также тибетцев, последователей домашних христианских церквей и приверженцев медитативной практики Фалуньгун.

В последнее время много говорят о существовании трудовых лагерей в уйгурском регионе Синьцзян. Но политолог Андерс Корр отмечает, что Фалуньгун подвергается ещё более жестоким репрессиям.

[Андерс Корр, политолог]:

«Нам нужно думать не только о геноциде в отношении уйгуров, а, определённо, ещё и о геноциде в отношении Фалуньгун. Вероятно, это тройной геноцид, поскольку есть ещё тибетцы».

О репрессиях в Китае ещё раз недавно напомнил американский профессиональный баскетболист турецкого происхождения Энес Кантер Фридом. Он сказал, что хочет летом посетить Китай.

[Энес Кантер Фридом, баскетболист]:

«Однако во время этой поездки покажут ли нам власти, как они уничтожают тела после того, как извлекают из них органы (на продажу), или же нам покажут только пропаганду?»

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

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