Спортсменов попросили быть осторожными на Олимпиаде в Пекине

На предстоящей Олимпаде в Пекине спортсменам придётся воздержаться от высказываний, которые могут не понравиться китайским властям...
Дата загрузки: 2022-01-24
Раздел второй Статьи 50 правил Международного олимпийского комитета запрещает атлетам проводить политические либо религиозные акции протеста на спортивных объектах Игр. К тому же китайская практика подавления диссидентов показывает отношение местных властей к подобным акциям.
Правозащитники опасаются, что активистов из числа спортсменов просто некому будет защитить.
[Роб Келер, директор Глобальной организации по защите спортсменов]:
«Раздел 2 Статьи 50 говорит, что нужно следовать законам конкретной страны. Мы знаем о ситуации в области свободы самовыражения в Китае. Так что спортсменам вряд ли предоставят какую-либо защиту».
[Яцю Ван, сотрудница Human Rights Watch]:
«Китайские законы очень размытые. Если вы высказываетесь, то вас могут обвинить в распространении слухов, нарушении правил общественной безопасности, провокации насилия. То есть ваша критика может быть расценена как преступление».
Коммунистические власти Китая давно обвиняют в нарушении прав религиозных и этнических меньшинств. Многочисленные отчёты и расследования показывают, что в КНР преследуют мусульманскую народность уйгуров, а также тибетцев, последователей домашних христианских церквей и приверженцев медитативной практики Фалуньгун.
В последнее время много говорят о существовании трудовых лагерей в уйгурском регионе Синьцзян. Но политолог Андерс Корр отмечает, что Фалуньгун подвергается ещё более жестоким репрессиям.
[Андерс Корр, политолог]:
«Нам нужно думать не только о геноциде в отношении уйгуров, а, определённо, ещё и о геноциде в отношении Фалуньгун. Вероятно, это тройной геноцид, поскольку есть ещё тибетцы».
О репрессиях в Китае ещё раз недавно напомнил американский профессиональный баскетболист турецкого происхождения Энес Кантер Фридом. Он сказал, что хочет летом посетить Китай.
[Энес Кантер Фридом, баскетболист]:
«Однако во время этой поездки покажут ли нам власти, как они уничтожают тела после того, как извлекают из них органы (на продажу), или же нам покажут только пропаганду?»
Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.
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