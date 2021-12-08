Дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине объявили ещё две страны. К США присоединились Австралия и Новая..

Австралия и Новая Зеландия тоже объявили бойкот Олимпиаде в Пекине

Дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине объявили ещё две страны. К США присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Австралийский премьер Скотт Моррисон сказал, что не будет отправлять высокопоставленную делегацию на открытие Игр в знак протеста против серьёзных нарушений прав человека в Китае.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Чиновники австралийского правительства не поедут на Игры в Китае. Туда отправятся только австралийские спортсмены».

Китай – крупнейший торговый партнёр Австралии – обещает жёсткие ответные меры.

Вообще отношения между Пекином и Канберрой испортились ещё до этого. Так, австралийское правительство запретило использовать технологии Huawei в своих сетях 5G. Оно также призывало провести независимое расследование истоков происхождения коронавируса.

Запад обвиняет Китай в том, что он притесняет мусульманскую народность уйгуров в автономном регионе Синьцзян. Как выяснилось, там в так называемых центрах профессиональной подготовки, а по факту тюрьмах, содержится около миллиона уйгуров.

Притесняют в КНР и других граждан. Так, самой большой группой узников совести в мире считаются китайские приверженцы древней медитативной практики Фалуньгун. Много лет гонениям подвергаются также тибетцы и прихожане домашних христианских церквей. Согласно выводам независимого трибунала, представители всех этих групп часто становятся жертвами насильственного извлечения органов.

Турецкие уйгуры призывают все страны мира присоединиться к бойкоту, который начали Соединённые Штаты.

[Амине Ваитт, турецкая уйгурка]:

«Китай сегодня осуществляет геноцид уйгуров, убивая миллионы людей. В такой ситуации нелепо проводить там Олимпийские игры. Это будто выражаешь презрение всему человечеству».

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