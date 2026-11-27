Фермеры из нескольких стран ЕС вышли на марш в Брюсселе против возможного сокращения аграрных субсидий. У..

Фермеры из нескольких стран ЕС вышли на марш в Брюсселе против возможного сокращения аграрных субсидий. У здания Еврокомиссии они скандировали лозунги в защиту общей сельскохозяйственной политики ЕС. По этой программе фермерские хозяйства получают финансовую поддержку.

По оценке организаторов марша, предложения по бюджету на 2028-34 годы могут сократить финансирование программы более чем на 20 процентов. Еврокомиссия предлагает объединить аграрное финансирование с другими статьями расходов в одном фонде. Профсоюзы считают, что тогда решения о поддержке фермеров будут в большей степени зависеть от правительств отдельных стран.

[Адриан Вавжиняк, представитель польского профсоюза]:

«Если в Еврокомиссии ничего не изменится, думаю, это станет первым шагом к закрытию фермерских хозяйств в Польше. Многие фермеры уже думают о том, чтобы закрыть хозяйства, потому что мы не можем работать при таких высоких затратах на производство».

Еврокомиссия предлагает зарезервировать не менее 300 миллиардов евро на поддержку доходов фермеров и рыбаков.

[Майра Дзелзкалея-Бурмистре, фермер из Латвии]:

«Европейские субсидии в нашем случае составляют небольшую долю – около 10 процентов нашего дохода. Но они дают хотя бы какую-то стабильность, а это очень важно».

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В Брюсселе лидеры ЕС пока не договорились о размере нового бюджета и распределении средств. Германия и ряд других стран, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают из него, добиваются сокращения общих расходов. Франция и Италия выступают за сохранение средств на поддержку фермеров и инфраструктурные проекты. Переговоры продолжатся на саммите 17 и 18 декабря.

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