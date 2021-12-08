История употребления кефира в горном регионе Северного Кавказа насчитывает тысячи лет. Однако много веков секрет его приготовления хранился в тайне. В начале XX века российский иммунолог Илья Мечников начал исследовать факторы, влияющие на долголетие жителей Кавказа. Он пришёл к выводу, что ключевую роль в питании долгожителей играет кефир.

История распространения

Всероссийское общество врачей поставило перед собой цель завладеть секретом изготовления кефира. Двум братьям, местным молокозаводчикам, поручили добыть кефирные зёрна. Когда купить их не удалось, они послали к местному князю молодую работницу молокозавода, надеясь, что та выведает секрет с помощью женских чар. Князь любезно принял гостью, но секрета не раскрыл. Девушка решила уехать, так и не выполнив своей миссии. По дороге её схватили соплеменники князя. По местному обычаю, таким образом они хотели заставить её выйти за него замуж. Девушку вызволили из рук горцев, и дело дошло до суда. Чтобы уладить конфликт, девушка поставила условие: князь должен дать ей зёрна кефира. Она их получила, и дело замяли. После этого началось распространение кефира по всему миру.

Что такое кефирные зёрна?

Кефирные зёрна – это живые организмы. Они используются для переработки молока в мощный пробиотик. Когда кефирные зёрна добавляют в молоко комнатной температуры, лактоза расщепляется до молочной кислоты, пробиотики размножаются, и молоко превращается в суперпитательный кисломолочный напиток.

Польза кефира

Пробиотики – это полезные микроорганизмы, которые способствуют пищеварению и психическому здоровью, помогают контролировать вес и стимулируют иммунную систему. По сравнению с йогуртом, кефир – более разнообразный источник пробиотиков. Большинство йогуртов содержат всего четыре-шесть различных штаммов культур, кефир – до 61 штамма полезных бактерий и дрожжей.

Пробиотики помогают восстановить микрофлору кишечника. Регулярное употребление кефира способствует улучшению пищеварения и устранению синдрома раздражённого кишечника, язв, запоров и диареи. Кефир полезен для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты.

Для приготовления кефира в домашних условиях нужны кефирные зёрна. Их можно заказать через Интернет. Бывают сушёные зёрна, но их нужно будет восстанавливать.

Как приготовить кефир в домашних условиях

Для регидратации сухих зёрен поместите их в небольшое количество свежего молока. Пока зёрна восстанавливаются, молоко должно быть комнатной температуры.

Время от времени молоко нужно менять, чтобы оно не прокисло. Как только зёрна станут похожи на комок цветной капусты, начнётся заквашивание молока. Появятся несколько маленьких пузырьков, а молоко станет густым и вязким. Первую небольшую партию нужно выбросить, оно ещё не пригодно для питья.

Начните с пол литра свежего коровьего или козьего молока (цельного, 2-процентного или 1-процентного). Не рекомендуется использовать обезжиренное или ультрапастеризованное. Лучше брать сырое молоко. Для получения более густого кефира добавьте сливки.

Обычно сквашивание происходит за 24 часа. Если у вас сырое молоко, то процесс может занять до трёх дней. С повышением температуры воздуха или количества зёрен процесс ускоряется. Банку с культурой нужно хранить вдали от солнечных лучей, перемешивать молоко необязательно.

Когда кефир будет готов, на дне банки появятся пузырьки, и напиток станет густым.

Помимо того, что кефир можно пить в чистом виде, его добавляют во фруктовые коктейли или в заправку для салатов. Его можно использовать в выпечке, но из-за теплообработки пробиотиков в нём уже не будет.