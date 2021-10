Полицейские: кот помог найти пропавшую хозяйку

В полицию города Бодмин в Великобритании поступило сообщение о том, что пропала 83-летняя женщина. Полицейские выехали по адресу.

Неподалёку от дома женщины возле кукурузного поля полицейские увидели мяукающего чёрного кота. Соседи сказали, что это кот пропавшей женщины по кличке Пиран. Люди поняли, что кот хочет привлечь внимание, и решили поискать поблизости. Вскоре они обнаружили женщину на дне оврага глубиной 20 метров.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female’s cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily pic.twitter.com/VYrwaAAAz8

— Bodmin Police (@BodminPolice) August 14, 2021