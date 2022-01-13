Тёплый приём и неусыпное внимание. Этот частный дом в иракском городе Эрбиль превратился в отель для..

В Ираке беженка исполнила свою мечту и открыла отель для кошек и собак

Тёплый приём и неусыпное внимание. Этот частный дом в иракском городе Эрбиль превратился в отель для домашних питомцев. Владельцы кошек и собак пользуются его услугами, когда им надо на работу или в поездку.

Отель открыла палестинская беженка Амаль. Она и её муж заботятся обо всех четвероногих гостях.

[Амаль Амро, владелица отеля]:

«Когда животное вдалеке от хозяина, с ним нужно правильно обращаться. Новое место не должно его пугать. Нужно всё хорошо подготовить, чтобы было всё необходимое. Тогда питомец не испугается и не расстроится».

Кошек и собак держат в разных помещениях. У них есть еда, вода и игрушки, а также – туалет. Если нет дождя, животных выводят в сад на прогулку.

Лора – постоянная клиентка. Спокойно доверяет своего кота.

[Лора, владелица кота]:

«Я приношу его сюда, потому что ему здесь нравится. Для него это как второй дом, поэтому ему здесь хорошо».

В отеле оказывают разные услуги.

[Бафрин Варти, владелица собаки]:

«Я привела сюда собаку, чтобы её постригли и помыли. В городе есть несколько таких мест, как здесь, где предоставляют качественные услуги».

До конца 2020 года Амаль работала маркетологом, но из-за пандемии осталась не у дел. Тогда решила исполнить детскую мечту и открыла отель для животных. В семейном бизнесе участвует и брат женщины. Он привозит и отвозит питомцев, когда владельцы заняты.

[Амаль Амро, владелица отеля]:

«У меня не было проблем с обучением этой работе, потому что я люблю животных. Мы с мужем убираем за кошками и собаками, приводим всё в порядок и ежедневно всё дезинфицируем».

Каждый день в отеле живут около 15 питомцев. Цена за ночь – десять долларов за кошку и 15 за собаку.

Амаль планирует расширить бизнес и предоставлять ветеринарные услуги.

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