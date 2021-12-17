После серии торнадо волонтёры ищут напуганных питомцев

Волонтёры пытаются поместить в переноску до смерти напуганную кошку. Это американский город Мэйфилд, который недавно пострадал..

[Китти Блок, глава приюта]:

«Мы привезём их в приют, вылечим, если нужно, а потом известим людей, что они могут прийти и забрать своих животных».

Волонтёры пытаются поместить в переноску до смерти напуганную кошку. Это американский город Мэйфилд, который недавно пострадал от торнадо. Многие дома повреждены так, что их остаётся только снести. Но до этого их обыскивают зоозащитники. Пытаются найти как можно больше питомцев.

А это ловушка для других кошек. Они боятся выходить, но по ночам съедают еду, которую им оставляют у полуразрушенного дома.

Эти волонтёры ведут поиски и в других городах штата Кентукки. Он больше всего пострадал от катаклизма: десятки торнадо убили более 70 человек и разрушили сотни домов.

[Китти Блок, глава приюта]:

«Кошки прячутся в листьях, под крыльцом, в доме, в кустах на заднем дворе. Мы хотим их поймать до того, как дома снесут».

А этот 8-месячный щенок уже воссоединился с хозяином. После торнадо, когда мужчина отправился помогать разбирать завалы, собака потерялась. Но её нашли волонтёры.

[Билл Кенни, владелец собаки]:

«Я соскучился по своему питомцу. Он как хвостик – постоянно следует по пятам».

Директор местного приюта говорит, что его центр получил много помощи. Но основные трудности у него начнутся через несколько недель, когда волонтёры уедут, а пожертвования станут поступать реже.

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