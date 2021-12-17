После серии торнадо волонтёры ищут напуганных питомцев

Волонтёры пытаются поместить в переноску до смерти напуганную кошку. Это американский город Мэйфилд, который недавно пострадал..
Дата загрузки: 2021-12-17
[Китти Блок, глава приюта]:
«Мы привезём их в приют, вылечим, если нужно, а потом известим людей, что они могут прийти и забрать своих животных».
А это ловушка для других кошек. Они боятся выходить, но по ночам съедают еду, которую им оставляют у полуразрушенного дома.
Эти волонтёры ведут поиски и в других городах штата Кентукки. Он больше всего пострадал от катаклизма: десятки торнадо убили более 70 человек и разрушили сотни домов.
[Китти Блок, глава приюта]:
«Кошки прячутся в листьях, под крыльцом, в доме, в кустах на заднем дворе. Мы хотим их поймать до того, как дома снесут».
А этот 8-месячный щенок уже воссоединился с хозяином. После торнадо, когда мужчина отправился помогать разбирать завалы, собака потерялась. Но её нашли волонтёры.
[Билл Кенни, владелец собаки]:
«Я соскучился по своему питомцу. Он как хвостик – постоянно следует по пятам».
Директор местного приюта говорит, что его центр получил много помощи. Но основные трудности у него начнутся через несколько недель, когда волонтёры уедут, а пожертвования станут поступать реже.
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