Реснички, ноготочки и массаж: ярмарка Olympia Beauty вернулась в Лондон

Около 60 профессионалов в массажном деле собрались помериться силами на выставке красоты Olympia Beauty в Лондоне...

Около 60 профессионалов в массажном деле собрались помериться силами на выставке красоты Olympia Beauty в Лондоне.

Их клиенты, похоже, расслабляются, а вот самим мастерам приходиться попотеть.

[Эмми Гилмор, судья]:

«Мы оцениваем то, какие техники используют массажисты и как предотвращают травмы. Мы смотрим на пальпацию, то есть на то, как массажист ощущает тело и на него реагирует, а не просто выполняет определённые движения».

Чомнапхат Смит – массажистка с тайскими корнями. Не боится с ногами забраться и на столик, и даже на самого клиента. Её усилия не пропали даром. Она стала победительницей.

[Чомнапхат Смит, массажистка]:

«Я думала, что буду делать, если упаду? Но я глубоко вздохнула и сказала себе, что всё будет хорошо, и что я не делаю ничего плохого, я просто должна хорошо выступить, хотя у меня есть всего полчаса».

Olympia Beauty – это торговое мероприятие, где профессионалы обмениваются опытом и учатся друг у друга. Lash Games – хороший тому пример. Это соревнование, в котором профессионалы красоты соревнуются в четырёх типах наращивания ресниц.

Это категория Light Volume. У участников есть всего три часа, чтобы создать свой образ.

Судьи смотрят на то, как мастера учитывают асимметричные черты лица клиентов.

[Джули Найт, организатор]:

«Им нужно это уравновесить. Возможно, использовать ресницы разной длины. Это сложная задача. Чем лучше они это делают, тем больше очков получают».

Победитель уходит с охапкой косметических товаров. Но главный приз – престиж и маркетинговые возможности.

Это 17-й выпуск Olympia Beauty. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. В этот раз ярмарка объединила около 18 тысяч профессионалов индустрии красоты.

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