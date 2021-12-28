Коту, который любит стоять, как человек, пришлось похудеть

Кот Бруно с лишним весом попал в приют в штате Иллинойс. Он не прижился в семье, был растерян и напуган. Сотрудники приюта надеялись, что когда кот похудеет, то его удастся пристроить в хорошие руки.

Была поставлена цель: помочь коту похудеть с 11,5 кг до шести. У Бруно обнаружили привычку стоять на задних лапах, выпрашивая еду. Он мог так стоять до 20 минут. Кроме того, у кота на лапах оказалось больше пальцев, чем обычно.

Кота посадили на диету: не больше 250 Ккал в день. А также организовали ему подвижные игры и прогулки. Спустя четыре месяца, когда Бруно стал весить 8 кг, ему нашли семью.



Его хозяйка говорит, что у кота сочетание противоположных качеств: он может ворчать, как старик, а потом мурлыкать часами и лежать рядом. Кот любит быть в центре внимания. Когда они возвращаются домой с работы или когда приходят гости, кот лежит перед ними, пока его не погладят.

Хозяева ведут страничку от имени кота в Инстаграм и на Facebook. За три года жизни в семье он всё же сбросил вес до 6 кг и обрёл новых друзей.