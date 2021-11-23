Телеканал NTD

Почему собака не вышла встречать хозяйку

Почему собака не вышла встречать хозяйку
Почему собака не вышла встречать хозяйку

Придя домой, Кейтлин удивилась, что собака Уиллоу её не встречает. Женщина стала искать питомца по всему дому.

Она обнаружила Уиллоу в одной из комнат. «Уиллоу залезла под стол и явно нервничала, лаяла и не хотела выходить», – рассказала Кейтлин. Я не могла понять поведение собаки, но потом заметила розетку над столом», – добавила она.
Женщина потрогала стену рядом с розеткой, она была горячей. Уиллоу каким-то образом почувствовала, что горит электропроводка.

Вызвали пожарных. Они сказали, что очаг возгорания был обнаружен очень вовремя, иначе дом бы сгорел. Хозяйка считает, что собака спасла жизнь всей семье.

 

 

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