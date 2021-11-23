Почему собака не вышла встречать хозяйку

Придя домой, Кейтлин удивилась, что собака Уиллоу её не встречает. Женщина стала искать питомца по всему дому.
Она обнаружила Уиллоу в одной из комнат. «Уиллоу залезла под стол и явно нервничала, лаяла и не хотела выходить», – рассказала Кейтлин. Я не могла понять поведение собаки, но потом заметила розетку над столом», – добавила она.
Женщина потрогала стену рядом с розеткой, она была горячей. Уиллоу каким-то образом почувствовала, что горит электропроводка.
Вызвали пожарных. Они сказали, что очаг возгорания был обнаружен очень вовремя, иначе дом бы сгорел. Хозяйка считает, что собака спасла жизнь всей семье.