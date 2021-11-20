Сюрприз невесты тронул слепого жениха до слёз

Энтони Ферраро – слепой дзюдоист. Он познакомился с девушкой по имени Келли Энн в Нью-Джерси в компании друзей. После знакомства молодые люди решили встретиться.

Келли готовилась к первому свиданию и выбрала бархатное платье. Она считала, что для Энтони важно будет дотронуться до платья, чтобы представить её образ.

Молодые люди продолжили знакомство и много путешествовали. Келли подробно рассказывала другу о том, что видит. Энтони говорит, что она стала его глазами. Любовь молодых окрепла настолько, что они решили пожениться. Келли хотела, чтобы Энтони вспомнил их первое свидание, поэтому сшила свадебное платье на заказ из тканей разных текстур. Когда они встретились у алтаря, Келли положила руки жениха на свадебное платье.

«Она такая: «Я здесь, я здесь, потрогай моё платье»», – рассказал Энтони. «Я был потрясён и растроган до слёз. Это было так, как будто я смог увидеть Келли. Это было самое лучшее. Я смог почувствовать её платье. Когда я ощущал платье, в моём воображении возник образ ангела, и это было так прекрасно!».