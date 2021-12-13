Фермер бросил сотни буйволов без еды на верную смерть

[Маурис Видаль, ветеринар]:

«Когда я сюда приехал, это место было похоже на поле боя. Многие животные из-за истощения не могли встать».

Этих буйволов бросили на произвол судьбы на молочной ферме в Бразилии. 500 уже погибли от голода. Теперь выжившим помогают волонтёры.

О плачевной ситуации животных сообщили местные жители в прошлом месяце.

Приехавшие на место природозащитники обнаружили 660 животных.

[Маурис Видаль, ветеринар]:

«Очень грустно. Когда я вижу, как они вот так погибают, это меня просто убивает».

Владельца фермы на территории не нашли. Но потом он дал интервью на телевидении и сказал, что у буйволов были и пища и вода, и что они умерли по естественным причинам. Однако защитники животных с этим не согласны.

[Ларисса Малуф, волонтёр]:

«Владелец фермы решил сдать землю для выращивания сои. Места для животных оставалось всё меньше и меньше, и здесь нет никакой растительности».

Животные долго оставались в ловушке и съели здесь буквально всё.

[Ларисса Малуф, волонтёр]:

«Мы видим, что обглоданы даже деревья. Животные были в отчаянии, поэтому ели даже их».

Как сообщается, с владельца фермы взыщут штраф в 360 тысяч долларов. Однако расследование продолжается, поэтому возможны и другие санкции.

Также суд постановил, чтобы владелец впустил на ферму волонтёров.

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