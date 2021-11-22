Сколько длятся идеальные объятия

Там, где снимают карантинные ограничения, можно наблюдать тёплые объятия в аэропортах и на вокзалах. [подруги в..

[подруги в аэропорту]:

«Нет слов. Мы не виделись два года. Мы лучшие подруги».

Там, где снимают карантинные ограничения, можно наблюдать тёплые объятия в аэропортах и на вокзалах.

Польза от объятий очевидна. Но британские учёные пошли дальше. Они выяснили, как это делать идеально.

[путешественник]:

«Это были прекрасные объятия. Отличные. Лучшие объятия за день».

Исследователи из университетов Бристоля, Лондона и Голдсмита выяснили, что приятнее всего, когда объятия длятся не менее десяти секунд. Это приносит больше радости. А вот короткие объятия, наоборот, могут разочаровать.

При этом важно поместить руки в нужное место. Если вы обнимаетесь крест-накрест, то максимум удовольствия от объятий не получите. Приятнее всего, когда один человек кладёт руки на талию, а другой обхватывает плечи или шею.

Есть даже научное объяснение тому, почему нам так сложно в изоляции. Оказывается, человеческий мозг запрограммирован на социальное взаимодействие.

[Натали Боулинг, психолог]:

«Объятия – это сигнал другому человеку, что мы рядом, что мы оказываем социальную поддержку, которая, как мы знаем, делает нас счастливыми. Это также снижает уровень стресса, поскольку появляется уверенность, что у нас есть ресурсы, чтобы справиться с жизненными трудностями».

Теперь появилась формула идеальных объятий: не обнимайтесь крест-накрест и удерживайте объятие подольше.

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