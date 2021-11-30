Слушать и трогать: выставку для незрячих подготовили в Эрмитаже

Это объёмный автопортрет Рембрандта. Для его создания использовали специальный полимер и покрыли особым грунтом. Выдерживает до..

Это объёмный автопортрет Рембрандта. Для его создания использовали специальный полимер и покрыли особым грунтом. Выдерживает до 6000 прикосновений. Трогать руками экспонаты на этой выставке можно и нужно.

[Игорь Малкиель, куратор выставки]:

«Это был уникальный художник, который работал со светом и тенью. Лучше его, наверное, нет никого в мире. И мы как раз решили испробовать, во-первых, как падает свет. Видите, мы повторили настолько хорошо, чтобы тень от берета падала на глаза, как это есть на самом портрете».

Выставка в Эрмитаже предназначена для незрячих и слабовидящих. Но и остальным гостям будет интересно.

Это объёмный фрагмент найденного на Алтае войлочного ковра, которому 2500 лет. Здесь есть и войлочный лебедь. Специалисты воссоздали его в объёме по образцу из того же кургана.

[Игорь Малкиель, куратор выставки]:

«Мы не хотели в наших опытах искать упрощения. Мы, наоборот, относимся к людям незрячим как к таким же, как и мы. И мы хотели показать и цвет, и объём – всё максимально, чтобы, кроме того, обучить людей зрячих, чтобы они поняли, насколько тяжело слепым».

Другая часть выставки посвящена настенной живописи Пенджикента. Это древний город, который с V по VIII века существовал на территории современного Таджикистана.

Уникальная живопись представлена не только барельефами. Её глубокий смысл раскрывают мультфильмы. Их показывают рядом с экспонатами. Слабовидящим трудно рассмотреть картины на стене, но изображения на экране дарят им яркие впечатления. Их дополняют объёмные фрагменты.

Выставка «Незримое искусство: расширяя границы возможного» проходит в Санкт-Петербурге до 12 декабря.

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