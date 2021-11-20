Мангры и батик: как деревья увеличивают ценность ручной росписи на ткани

Опавшие листья и обломанные ветки в мангровых зарослях. Из этих ценных находок индонезийский мастер Содикин сделает..

Опавшие листья и обломанные ветки в мангровых зарослях. Из этих ценных находок индонезийский мастер Содикин сделает краску для ручной росписи ткани.

Техника батик известна в Индонезии издавна. Но в нынешние времена художники в основном используют синтетические красители. Четыре года назад Содикин и его компаньоны решили вернуться к традиционным методам.

[Содикин, мастер по изготовлению красителей]:

«Мы используем натуральные материалы и в то же время защищаем мангровый лес. Мы не вырубаем деревья, а берём только плоды или опавшие листья».

Теперь затраты на производство сократились, а прибыли стало больше. Люди охотнее покупают экологичную продукцию.

[Эрвин Ардли, эколог]:

«Интерес к натуральным красителям растёт, особенно среди обеспеченных и богатых людей. Похоже, они считают более достойной одежду из ткани с узорами, нанесёнными натуральной краской, а не химической».

Натуральные краски, конечно, не очень яркие. Но они не опасны для здоровья, а ткань дольше не выцветает.

Содикин поставляет свою продукцию в магазин. И такая ткань стоит в два-три раза дороже той, что окрашена синтетикой.

Техника батик давно известна и в некоторых других азиатских странах. В Европе с ней познакомились в XX веке. Есть несколько видов батика – горячий, холодный, складной и узелковый. Также существует свободная роспись.

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