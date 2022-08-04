Робот-сова помогает изучать жизнь редких соколов в США

У этой роботизированной совы особенная миссия – приманивать дербников. Это редкий вид соколов. Эксперимент проходит недалеко..

У этой роботизированной совы особенная миссия – приманивать дербников. Это редкий вид соколов. Эксперимент проходит недалеко от озера Мичиган в США.

Робот-сова хлопает крыльями и кричит. Дербник бросается в атаку, чтобы защитить гнездо, но попадает в сеть. После этого исследователи осторожно извлекают птицу и надевают на неё маленький передатчик.

[Тим Бэрвальд, исследователь]:

«Никто не знает, какую площадь занимают дербники, какова плотность гнездования. Поэтому полученные данные будут нам полезны».

Ещё недавно дербники были здесь редкостью. Птицы вымирали из-за применения пестицидов. Некоторые из них запретили. Сейчас популяция восстанавливается. Но это оборачивается бедой для других пернатых – желтоногих зуйков из семейства ржанковых. На них охотятся соколы.

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[Закари Борнер, исследователь]:

«В рамках проекта мы выясним, поможет ли перемещение дербников дальше от побережья озера сохранить популяцию зуйков».

Сейчас в районе Великих озёр осталось не более 70 пар желтоногих птичек.

Подобная ситуация возникает и в других местах, где восстанавливают популяции исчезающих птиц или животных.

Например, у побережья Новой Англии вновь появились серые тюлени. Теперь они заполонили пляжи Массачусетса, а кроме того, уничтожают и так небольшие запасы рыбы.

Также увеличение численности белоголового орлана в США угрожает редким водоплавающим птицам.

Эксперты отмечают, что нужно заботиться не только об отдельных видах птиц или животных, но и обо всей экосистеме в целом.

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