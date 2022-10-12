В Испании выращенных в неволе филинов выпустили в дикую природу

Этот филин впервые летит над лесными просторами Испании. Его вместе с братом выпустили в дикую природу..

Этот филин впервые летит над лесными просторами Испании. Его вместе с братом выпустили в дикую природу в 40 километрах от Мадрида. Пернатые хищники родились в зоопарке в испанской столице в рамках программы по разведению птиц из отряда совообразные.

Птенцов четыре месяца растили и воспитывали в реабилитационном центре «Бринсаль». Там они набирали вес и учились охотиться в специальном вольере. Когда филины приобрели все необходимые навыки, для них выбрали место обитания.

[Патрисия Орехас, смотрительница]:

«Сначала мы поймали их, проверили, всё ли в порядке: достаточный ли вес, развита ли мышечная масса и нет ли травм. Оперение тоже должно быть абсолютно идеальным».

После осмотра филинов отвезли в Вильямантилью. Теперь они будут регулировать численность грызунов-вредителей в этой местности.

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[Вероника Мартинес, сотрудница зоопарка в Мадриде]:

«Я видела, как они вылупились из яйца, как их маленькие крылья и лапки показались из-под мамы. Наблюдала, как они росли и учились летать. И теперь видеть, как они оказались на свободе, – просто замечательно».

Программа разведения действует с 2017 года. За пять лет специалисты вырастили и выпустили на волю семь филинов и одиннадцать сипух. Некоторые птицы не смогли адаптироваться к жизни в дикой природе и вернулись в реабилитационный центр. Но большинство прижились.

[Патрисия Орехас, смотрительница]:

«Есть и хорошие новости. Иногда мы слышим, что в Мавритании видели мигрирующую совку. И тогда чувствуешь, что выполнил свой долг. Птица была выращена в правильных условиях и смогла вести естественный образ жизни».

Филин – один из самых крупных представителей совообразных. Орнитологи выделяют 16 подвидов филина. Эти пернатые обитают в лесах и степях Евразии. В Западной Европе часто селятся рядом с человеческим жильём. Филины охотятся на зайцев, грызунов, ежей и птиц. Численность этих пернатых хищников довольно большая.

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