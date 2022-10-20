Робот-гуманоид встречает посетителей Музея будущего в Дубае

Посетителей дубайского Музея будущего улыбками и шутками встречает необычный работник. Это робот-гуманоид по имени «Амека». Его..

Посетителей дубайского Музея будущего улыбками и шутками встречает необычный работник. Это робот-гуманоид по имени «Амека».

Его разработала компания Engineered Arts. Робот умеет отслеживать движение в помещении, а ещё оборудован функцией распознавания лиц. «Амека» общается с посетителями и отвечает на вопросы о музее.

[Маджид аль-Мансури, исп. директор Музея будущего]:

«Этот робот уникален. Он использует искусственный интеллект, чтобы понимать вопросы людей и на них отвечать. То, как он следит за людьми и смотрит на них – уникально».

В компании говорят, что это самый совершенный робот-гуманоид в мире.

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Посетители могут пообщаться с гуманоидом, используя микрофон.

[Рената Джоллет, посетительница]:

«Раньше я видела небольших роботов, например, на круизных лайнерах. Но они стояли просто для информации. Этот более совершенный. Он хорошо говорит, и с ним интересно пообщаться». [Александр Хуттевиль, посетитель]:

«Удивительно. Когда задаёшь ей вопрос, она отвечает, глядя мне в глаза. Говоришь ей: «Ты такая милая». А она отвечает: «Ты тоже ничего». Просто фантастика».

Музей будущего в Дубае – впечатляющее семиэтажное здание, открытое ранее в этом году. Его высота 77 метров. Корпус из нержавеющей стали покрыт цитатами из арабской каллиграфии. Одна из них гласит: «Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь».

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