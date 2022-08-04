Медицинский туризм в Индию снова оживает

Доступное лечение и хорошее медицинское обслуживание. Двери больниц Индии снова открыты для пациентов со всего мира...

Доступное лечение и хорошее медицинское обслуживание. Двери больниц Индии снова открыты для пациентов со всего мира. Медицинский туризм набирает обороты. После почти двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, власти сняли международные ограничения на поездки.

До этого доступ в индийские больницы для иностранцев был закрыт. Особенно после начала второй волны пандемии, которую вызвал штамм дельта. Он буквально парализовал систему здравоохранения.

Однако теперь Индия постепенно возвращается к нормальной жизни, а в палаты местных больниц возвращаются пациенты с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии, Африки и других стран.

[супруг пациентки из Бангладеш]:

«Я очень счастлив, поскольку тут лечение лучше, а также лучше уход и общение».

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Больше всего иностранных пациентов едет в Нью-Дели, Мумбаи и Сурат. Обычно на это их толкают самые разные причины. Например, более дешёвое лечение, меньшее время ожидания или услуги, которые недоступны на их родине.

Очень часто приезжают для пересадки костного мозга, шунтирования сердца, хирургии глаза и трансплантации тазобедренного сустава.

[пациент из Нигерии]:

«Я выбрал Индию и приехал сюда, поскольку тут дешевле. Осмотр выявил проблему, и теперь она решена. Нужно было заменить тазобедренный сустав. Они сделали всё хорошо. Теперь со мной всё в порядке».

Согласно Индексу медицинского туризма за прошедший год, Индия заняла 10-е место среди всех стран мира.

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