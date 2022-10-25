Первый в дикой природе: детёныш зубра обрадовал британских зоологов

Этот зубр стал приятной неожиданностью для британских зоологов. Он ознаменовал первое рождение представителя этого вида в..
Дата загрузки: 2022-10-26
Это самка. Она появилась на свет 9 сентября. Для рейнджеров это была полная неожиданность, поскольку зубры обычно скрывают свою беременность.
Телёнку около шести недель. Он чувствует себя хорошо и любит бегать. А его мать вместе с двумя другими самками выпустили в этот лес в июле. Привезли из высокогорья в Шотландии.
[Пол Уитфилд, директор Wildwood Trust]:
«Она вышла первой, убедилась, что это безопасно для всех, и дала им знак. Потом другие пошли за ней, немного попозировали перед камерами и направились в лес».
Зубры – самые крупные и тяжёлые млекопитающие Европы. Их также называют инженерами-экологами и мега-травоядными.
[Марк Хаббен, представитель Wildwood Trust]:
«Они будут пастись, тереться о деревья, будут валить много валежника, а также некоторые местные виды деревьев, создавая поляны, создавая более разнообразную среду обитания, в которых дикая природа может процветать».
Несмотря на то, что зубр весит почти тонну, это вымирающий вид. На этих животных охотились до их исчезновения в природе. К 30-м годам в Европе диких зубров не осталось.
[Марк Хаббен, представитель Wildwood Trust]:
«Последний зубр в дикой природе был убит в 1927 году. И это действительно трагедия. Но в зоологических коллекциях осталось 50 таких животных, что затем привело к очень обширной и интенсивной работе по разведению».
Сегодня в мире насчитывается более 8,5 тысяч европейских зубров.
В ближайшие несколько месяцев к самкам присоединится самец из Германии. После этого, как ожидается, эти животные размножатся и создадут стадо.
Сейчас у них есть 50 гектаров пространства для передвижения. Но по мере развития проекта эта площадь станет значительно больше.
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