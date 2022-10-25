Первый в дикой природе: детёныш зубра обрадовал британских зоологов

Этот зубр стал приятной неожиданностью для британских зоологов. Он ознаменовал первое рождение представителя этого вида в..

Этот зубр стал приятной неожиданностью для британских зоологов. Он ознаменовал первое рождение представителя этого вида в стране в рамках программы восстановления.

Это самка. Она появилась на свет 9 сентября. Для рейнджеров это была полная неожиданность, поскольку зубры обычно скрывают свою беременность.

Телёнку около шести недель. Он чувствует себя хорошо и любит бегать. А его мать вместе с двумя другими самками выпустили в этот лес в июле. Привезли из высокогорья в Шотландии.

[Пол Уитфилд, директор Wildwood Trust]:

«Она вышла первой, убедилась, что это безопасно для всех, и дала им знак. Потом другие пошли за ней, немного попозировали перед камерами и направились в лес».

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Зубры – самые крупные и тяжёлые млекопитающие Европы. Их также называют инженерами-экологами и мега-травоядными.

[Марк Хаббен, представитель Wildwood Trust]:

«Они будут пастись, тереться о деревья, будут валить много валежника, а также некоторые местные виды деревьев, создавая поляны, создавая более разнообразную среду обитания, в которых дикая природа может процветать».

Несмотря на то, что зубр весит почти тонну, это вымирающий вид. На этих животных охотились до их исчезновения в природе. К 30-м годам в Европе диких зубров не осталось.

[Марк Хаббен, представитель Wildwood Trust]:

«Последний зубр в дикой природе был убит в 1927 году. И это действительно трагедия. Но в зоологических коллекциях осталось 50 таких животных, что затем привело к очень обширной и интенсивной работе по разведению».

Сегодня в мире насчитывается более 8,5 тысяч европейских зубров.

В ближайшие несколько месяцев к самкам присоединится самец из Германии. После этого, как ожидается, эти животные размножатся и создадут стадо.

Сейчас у них есть 50 гектаров пространства для передвижения. Но по мере развития проекта эта площадь станет значительно больше.

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