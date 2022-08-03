Самый большой экзоскелет создал канадский изобретатель

36 лет назад канадца Джонатана Типпетта очень вдохновил фильм Джеймса Кэмерона «Чужие» с его трансформерами и..
Дата загрузки: 2022-08-03
Джонатан – художник, инженер и механик. Когда-то разрабатывал мозговые импланты. А затем решил полностью посвятить себя своей мечте и основал компанию Exosapien Technologies.
[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]:
«Наверное, он немного великоват. Экзоскелеты следующего поколения будут на две трети меньше, вдвое легче, в три-четыре раза мощнее. Намного более агрессивными, более спортивными, их будет легче транспортировать, легче входить-выходить и легче на них учиться».
На разработку потратил миллионы долларов. Также посещал торговые и художественные выставки.
[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]:
«Нет буквально ничего лучше, чем оказаться в гигантском костюме весом 4 тонны и мощностью 200 лошадиных сил».
Экзоскелет увеличивает силу человека примерно в 50 раз. По словам Джонатана, это нечто среднее между экскаватором и динозавром.
[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]:
«Когда включаешь машину, начинают работать насосы, течь жидкость, давление поднимается. Механизм расшатывается и как бы оживает. При малейшем движении вашей руки эта машина весом 4 тонны будет двигаться».
Книга Гиннесса уже признала этот аппарат самым большим экзоскелетом. Джонатан планирует посетить с ним Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас. Там поуправлять машиной сможет каждый желающий.
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