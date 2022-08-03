Самый большой экзоскелет создал канадский изобретатель

36 лет назад канадца Джонатана Типпетта очень вдохновил фильм Джеймса Кэмерона «Чужие» с его трансформерами и..

36 лет назад канадца Джонатана Типпетта очень вдохновил фильм Джеймса Кэмерона «Чужие» с его трансформерами и механическими погрузчиками. А сегодня он воплотил в жизнь свою мечту и создал самый большой в мире экзоскелет на четырёх ногах.

Джонатан – художник, инженер и механик. Когда-то разрабатывал мозговые импланты. А затем решил полностью посвятить себя своей мечте и основал компанию Exosapien Technologies.

[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]:

«Наверное, он немного великоват. Экзоскелеты следующего поколения будут на две трети меньше, вдвое легче, в три-четыре раза мощнее. Намного более агрессивными, более спортивными, их будет легче транспортировать, легче входить-выходить и легче на них учиться».

На разработку потратил миллионы долларов. Также посещал торговые и художественные выставки.

[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нет буквально ничего лучше, чем оказаться в гигантском костюме весом 4 тонны и мощностью 200 лошадиных сил».

Экзоскелет увеличивает силу человека примерно в 50 раз. По словам Джонатана, это нечто среднее между экскаватором и динозавром.

[Джонатан Типпетт, основатель Exosapien Technologies]:

«Когда включаешь машину, начинают работать насосы, течь жидкость, давление поднимается. Механизм расшатывается и как бы оживает. При малейшем движении вашей руки эта машина весом 4 тонны будет двигаться».

Книга Гиннесса уже признала этот аппарат самым большим экзоскелетом. Джонатан планирует посетить с ним Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас. Там поуправлять машиной сможет каждый желающий.

Короткая ссылка на эту страницу: