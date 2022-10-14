«Не оторвать взгляд»: Sotheby’s показал уникальную коллекцию голубых бриллиантов

Более 70 миллионов долларов за восемь небольших камней. Именно столько планирует выручить аукционный дом Sotheby's, выставив..

[Фрэнк Эверетт, старший вице-президент Sotheby’s]:

«От них не оторвать глаз! Главный лот оценивается от 28 до 50 миллионов долларов. Это прекрасный фантазийный ярко-голубой бриллиант ступенчатой огранки. Его можно сравнить с «Голубым Кулиннаном», который мы продали в этом году в Гонконге».

Более 70 миллионов долларов за восемь небольших камней. Именно столько планирует выручить аукционный дом Sotheby’s, выставив на торги эти редкие бриллианты фантазийного голубого цвета. А пока их показали в Нью-Йорке.

Фантазийный ярко-голубой – это высшая ступень в цветовой градации камней. Такие бриллианты составляют не более одного процента всех голубых алмазов, которые оценивают в Геммологическом институте Америки.

[Фрэнк Эверетт, старший вице-президент Sotheby’s]:

«Ушло более двух лет на то, чтобы эти алмазы были извлечены, проанализированы, огранены и, наконец, превращены в прекрасные камни. Это действительно требует времени, навыков и усилий. Это кропотливая работа, особенно с голубыми бриллиантами, потому что небольшие ошибки могут привести к потере цвета или чёткости».

Голубые бриллианты пользуются высоким спросом на аукционах в виду их редкости.

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[Фрэнк Эверетт, старший вице-президент Sotheby’s]:

«Видеть в одной комнате такое разнообразие размеров, оттенков, чистоты – это что-то неслыханное. Я был очень взволнован, когда увидел их этим утром, и очень жду того, чтобы провести с ними побольше времени».

В 2014 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке «Голубой бриллиант Меллона» ушёл с молотка за 32,6 миллиона долларов. Спустя год на торгах в Женеве за 48,5 миллионов продали безупречную «Голубую луну Жозефины».

[Фрэнк Эверетт, старший вице-президент Sotheby’s]:

«Это задало стандарт, и с тех пор рынок кипит. Это самый мистический цвет. Голубые бриллианты одновременно и холодные, и тёплые».

До весны следующего года эту коллекцию планируют выставлять на нескольких аукционах – в Нью-Йорке, Женеве и Гонконге.

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