Попугаю удалось выжить благодаря протезу клюва

В бразильский центр спасения птиц и животных принесли попугая с клювом, которого почти не было. «Он был в ужасном состоянии», – вспоминает основатель центра Пауло Роберто Мартинс Нунциата.





Ветеринар Мариея Анжела Панелли Маркио специализируется на ортопедии. Она вручную делает протезы из пластиковой смолы для травмированных животных.





Сначала ветеринар установила два металлических штифта в основание клюва попугая. Затем приклеила к металлу вылепленный из полиметилметакрила клюв.





«Всё делается вручную. Материал быстро затвердевает (три-пять минут), и он настолько прочен, что его можно распилить только бензопилой», – рассказал Пауло Роберто.





Теперь благодаря протезу попугай живёт привычной жизнью. Клюв полностью функциональный.



Однако птицу нельзя выпустить в дикую природу. Поскольку попугай часто использует клюв, есть риск, что крепление может сломаться.



Обычно клюв нужен попугаям для общения, сбора пищи, защиты территории и нападения на соперника.

