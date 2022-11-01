Птичий хор на рассвете знаком многим ранним пташкам. Наверное, все согласятся, что звучит он приятно. Теперь..

Британские учёные: пение птиц делает человека счастливым на 8 часов в день

Птичий хор на рассвете знаком многим ранним пташкам. Наверное, все согласятся, что звучит он приятно. Теперь же научно подтвердили, что щебетание птиц благотворно влияет на психическое здоровье человека.

Британские исследователи пришли к выводу, что эффект от пения птиц по утрам может сохраняться в течение дня на период до восьми часов.

Ричард Сикинс более 40 лет занимается наблюдением за птицами. Говорит, что преимущества этого увлечения очевидны.

[Ричард Сикинс, орнитолог-любитель]:

«Это делает меня счастливым, очищает разум и наполняет радостью, особенно если увижу птицу, которую не ожидал увидеть. Это просто волшебно и отвлекает от повседневных забот».

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Исследование провели учёные из Королевского колледжа Лондона. Для этого привлекли людей со всего мира.

Результаты их работы настолько убедительные, что, возможно, уже скоро врачи начнут прописывать больным депрессией прогулки по парку.

Впрочем, даже без научного подтверждения любители прогулок уверены, что пение птиц даёт положительный заряд.

[житель Великобритании]:

«Иногда, отдыхая в саду, слышу пение птиц, щебетание. А ещё, когда прыгаю на батуте». [житель Великобритании]:

«Я чувствую себя счастливым. Тогда я ложусь и засыпаю».

Похоже, что это народное средство – именно то, что прописал врач.

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