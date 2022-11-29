Фестиваль небольших городков привозит известных музыкантов в забытые регионы Австралии

Австралийский Рейвенсвуд когда-то был оживлённым городом золотодобытчиков. Сегодня здесь осталось всего 250 человек. [Карл Уильямс, музыкант

[Карл Уильямс, музыкант]:

«Я захожу в некоторые пабы и просто думаю: интересно, как тут было во времена золотой лихорадки».

Австралийский Рейвенсвуд когда-то был оживлённым городом золотодобытчиков. Сегодня здесь осталось всего 250 человек.

Вряд ли какой-то музыкант захочет заехать сюда во время своего турне. Но сегодня для местных жителей проходит концерт.

Его привёз сюда Фестиваль маленьких городских ратуш. Цель в том, чтобы доставить известных музыкантов в отдалённые регионы страны. В этот раз это север малонаселённого штата Квинсленд.

[Кэтрин Маклиллан, певица]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Фестиваль проводят с 2013 года. Его участники стали свидетелями чёрных и белых полос в жизни маленьких городков.

[Аманда Джейкс, менеджер Woodfordia]:

«Некоторые сообщества, к которым мы приезжали в последние годы, сражались с лесными пожарами днём, а вечером шли в бары есть жареные сосиски».

Во время каждого шоу возможность выступить дают и местным талантам. В этот раз это 11-летняя Лейни.

[Лейни, участница фестиваля]:

«Очень классно быть здесь вместе с известными певцами».

В Рейвенсвуд фестиваль приехал впервые. Местные жители надеются, что он вернётся ещё.

[посетительница шоу]:«Мы приехали из Таунсвилля, чтобы послушать, кто будет играть. И мы в восторге».

За десятилетие фестиваль посетил 315 городков в шести штатах Австралии.

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