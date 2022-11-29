Фестиваль небольших городков привозит известных музыкантов в забытые регионы Австралии

Австралийский Рейвенсвуд когда-то был оживлённым городом золотодобытчиков. Сегодня здесь осталось всего 250 человек. [Карл Уильямс, музыкант
Дата загрузки: 2022-11-30
[Карл Уильямс, музыкант]:
«Я захожу в некоторые пабы и просто думаю: интересно, как тут было во времена золотой лихорадки».
Вряд ли какой-то музыкант захочет заехать сюда во время своего турне. Но сегодня для местных жителей проходит концерт.
Его привёз сюда Фестиваль маленьких городских ратуш. Цель в том, чтобы доставить известных музыкантов в отдалённые регионы страны. В этот раз это север малонаселённого штата Квинсленд.
[Кэтрин Маклиллан, певица]:
«Ратушам нужна жизнь, им нужна музыка, нужно, чтобы в них собирались люди и использовали их. Отличный повод провести вечер и вместе насладиться музыкой».
Фестиваль проводят с 2013 года. Его участники стали свидетелями чёрных и белых полос в жизни маленьких городков.
[Аманда Джейкс, менеджер Woodfordia]:
«Некоторые сообщества, к которым мы приезжали в последние годы, сражались с лесными пожарами днём, а вечером шли в бары есть жареные сосиски».
Во время каждого шоу возможность выступить дают и местным талантам. В этот раз это 11-летняя Лейни.
[Лейни, участница фестиваля]:
«Очень классно быть здесь вместе с известными певцами».
В Рейвенсвуд фестиваль приехал впервые. Местные жители надеются, что он вернётся ещё.[посетительница шоу]:
«Мы приехали из Таунсвилля, чтобы послушать, кто будет играть. И мы в восторге».
За десятилетие фестиваль посетил 315 городков в шести штатах Австралии.
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