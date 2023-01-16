Один из самых маленьких городов Австралии пытается вернуть жителей

Добро пожаловать в Маунт-Мэри с населением в... 36 человек. Этот крошечный городок в Южной Австралии стоит..

Добро пожаловать в Маунт-Мэри с населением в… 36 человек.

Этот крошечный городок в Южной Австралии стоит на некогда оживлённой железнодорожной линии. Последний поезд проехал по ней в 1969 году.

[Карен Дрекоу, местная жительница]:

«Когда-то давно это был процветающий город».

Спустя 50 лет местные жительницы Карен и её дочь Тенелле снова возвращают людей в Маунт-Мэри.

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Они открыли магазин для вещей б/у. Это создало новые возможности для их соседей.

[Карен Дрекоу, местная жительница]:

«Я надеюсь, мы сможем создать нечто интересное, чтобы люди приезжали, чтобы всем это нравилось и все радовались его открытию».

Восстанавливают и местный бар, которому уже почти 130 лет.

Донна Мандерс решила переехать сюда из Мельбурна с семьёй, когда у неё начались проблемы со здоровьем.

[Донна Мандерс, местная жительница]:

«Мы искали место, где было бы спокойно. В стороне от проторенных дорог. Однажды я ехала на своём Land Cruiser, и это место просто притянуло меня».

Много работы местные жители выполняют бесплатно. Главное для них не деньги, а возрождение города.

[Донна Мандерс, местная жительница]:

«Этот город объединился и открыл магазин. Они отремонтировали здание. Инфраструктура очень важна». [Карен Дрекоу, местная жительница]:

«Мне хотелось бы построить рядом небольшое здание, поскольку тут ничего нет. Какое-то кирпичное строение, чтобы можно было переносить туда одежду по вечерам. Тогда это здание можно было бы использовать для мероприятий».

Несмотря на то, что здесь осталось менее 40 человек, жители Маунт-Мэри уезжать не планируют. Они намерены сделать свой городок ещё более привлекательным для жизни вдали от больших мегаполисов.

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