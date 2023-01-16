Один из самых маленьких городов Австралии пытается вернуть жителей

Добро пожаловать в Маунт-Мэри с населением в... 36 человек. Этот крошечный городок в Южной Австралии стоит..
Дата загрузки: 2023-01-16
Этот крошечный городок в Южной Австралии стоит на некогда оживлённой железнодорожной линии. Последний поезд проехал по ней в 1969 году.
[Карен Дрекоу, местная жительница]:
«Когда-то давно это был процветающий город».
Спустя 50 лет местные жительницы Карен и её дочь Тенелле снова возвращают людей в Маунт-Мэри.
Они открыли магазин для вещей б/у. Это создало новые возможности для их соседей.
[Карен Дрекоу, местная жительница]:
«Я надеюсь, мы сможем создать нечто интересное, чтобы люди приезжали, чтобы всем это нравилось и все радовались его открытию».
Восстанавливают и местный бар, которому уже почти 130 лет.
Донна Мандерс решила переехать сюда из Мельбурна с семьёй, когда у неё начались проблемы со здоровьем.
[Донна Мандерс, местная жительница]:
«Мы искали место, где было бы спокойно. В стороне от проторенных дорог. Однажды я ехала на своём Land Cruiser, и это место просто притянуло меня».
Много работы местные жители выполняют бесплатно. Главное для них не деньги, а возрождение города.
[Донна Мандерс, местная жительница]:
«Этот город объединился и открыл магазин. Они отремонтировали здание. Инфраструктура очень важна».
[Карен Дрекоу, местная жительница]:
«Мне хотелось бы построить рядом небольшое здание, поскольку тут ничего нет. Какое-то кирпичное строение, чтобы можно было переносить туда одежду по вечерам. Тогда это здание можно было бы использовать для мероприятий».
Несмотря на то, что здесь осталось менее 40 человек, жители Маунт-Мэри уезжать не планируют. Они намерены сделать свой городок ещё более привлекательным для жизни вдали от больших мегаполисов.
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