Фестиваль индейской культуры прошёл во Флориде

Пау-вау – традиционное собрание американских индейцев. На нём племена раз в год воссоединяются, чтобы встретить родственников..

Пау-вау – традиционное собрание американских индейцев. На нём племена раз в год воссоединяются, чтобы встретить родственников и друзей со всей страны.

В этом году трёхдневное мероприятие проходит на юге Флориды в местном казино.

Начинается всё с церемониального танца по кругу под звук барабанов.

[Уиллоу Абрамсон, член племени семинолов]:

«Когда мы танцуем, у нас в голове одна мысль: привлечь хорошую энергию. Мы танцуем для стариков и детей. Посмотрите на зрителей. Нужно проявить к ним почтение и уважение».

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Организаторы говорят, что на фестиваль приехали представители племён со всей страны, в том числе из Калифорнии, Южной и Северной Дакоты, Миннесоты, Оклахомы и штата Нью-Йорк, а также из Канады.

[Уиллоу Абрамсон, член племени семинолов]:

«У нас появилась возможность приехать сюда и побыть среди семинолов. У них очень сильная культура и связь с животными и растениями. У них сильная связь со своей землёй».

Всего правительство США признаёт 574 индейских племени. Во Флориде это семинолы и микасуки.

[Тукома Роббинс, житель резервации Биг-Сайпресс]:

«Я думаю, действительно здорово, что они приезжают издалека, чтобы посетить наш Пау-вау. Они не обязаны это делать, но изо всех сил стараются приехать. Это, наверное, самое удивительное».

Пау-вау включает танцевальные конкурсы, фестивали одежды и игры на барабанах.

Посетителям предлагают традиционные блюда, такие как жареный хлеб и индейские тако. Также можно найти прилавки с украшениями и одеждой.

[Тина Мари Осцеола, эксперт по культуре индейцев]:

«Мы встретились с теми, кого из-за COVID не видели более трёх лет. И поэтому это мероприятие можно назвать особенным».

В этом году племя семинолов провело фестиваль в 50-й раз и впервые за три года пандемии.

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