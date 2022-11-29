Как уникальные скульптуры животных рождаются из дерева

Мори Коно – канадский художник с японскими корнями – превращает деревья, найденные в лесу, в красивую мебель или декоративные украшения.



Художник живёт в провинции Британская Колумбия в Канаде. Вместе со своей командой использует в работе жёлтый и красный кедр, ольху и берёзу. Мастера создают скульптуры медведей, енотов, сов, кроликов и бурундуков.





Вырезанные животные выглядят так, будто выбираются из ствола дерева. Уникальные работы передают игривый характер каждого зверька. Резчик по дереву использует различные электроинструменты. Но мелкие детали, такие как мех, перья и глаза животных вырезает ручной стамеской. Когда фигура готова, раскрашивает животное, чтобы оно выделялось на фоне светлой древесины.



Мори Коно уже 20 лет работает резчиком по дереву и создаёт скульптуры диких животных. У него есть своя студия. На сайте можно узнать о главной цели творческой работы мастеров:

«Наша главная миссия – принести или вернуть чудо природы в этот суетный современный мир. Всё живое в нём существует и подчиняется законам матери-природы…, и все живут в гармонии. Если наши произведения искусства смогут внести вклад в общество и вызвать более глубокие чувства и уважение к природе, то сбудется наша самая сокровенная мечта!»

