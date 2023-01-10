В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Ангелы и величественные соборы. Мастера со всех уголков России создали почти три десятка ледовых скульптур на..
Дата загрузки: 2023-01-10
Ангелы и величественные соборы. Мастера со всех уголков России создали почти три десятка ледовых скульптур на фестивале «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге.
Мероприятие посвящено Рождеству, но часть работ отражает историю России. Авторы с помощью своих творений напоминают о святых, монархах и героях.
На создание скульптур участникам дали десять дней. Каждая команда получила пять кубометров льда. С погодой в этом году повезло. Температура держится в пределах минус 10-15 градусов.
[Николай Вылка, скульптор из Нарьян-Мара]:
«Сегодня погода самая идеальная для склейки, для резьбы, потому что если будет 20, например, больше 20, лёд будет лопаться при склеивании. Когда слишком тепло, надо долго ждать, когда он склеится. В этом минус».
Фестиваль «Вифлеемская звезда» – единственный в России, посвящённый Рождеству. Он проходит уже в 17-й раз. Каждый год полюбоваться скульптурами приходит много зрителей.
[гостья фестиваля]:
«Мы с внуками приезжаем сюда очень часто. Нам нравится все фигуры ледовые. Интересно посмотреть, интересно обратить внимание, как по-разному все люди думают, когда оформляют эти фигурки».
Скульпторы считают лёд уникальным материалом.
[Матвей Ваваев, скульптор из Екатеринбурга]:
«Вот он есть, и завтра его может уже не быть. И сиюминутность всех завораживает, потому что вода вроде бы – завтра уже растает, а сегодня ещё изделие, скульптура».
В этом году в фестивале участвуют команды из Санкт-Петербурга, Иркутска, Твери, Архангельска, Перми, Новосибирска, Магадана и других городов.
Первое место в конкурсе заняли Сергей и Валерий Поташевы из Архангельска. Их ледовая композиция называется «В ночь на Рождество».
[Сергей Поташев, скульптор из Архангельска]:
«Мы не первый год здесь и знаем, чем наполнен фестиваль. Всегда очень рады участвовать в нём. Выбор тем очень широкий, и мне очень приятно, когда другие стараются. Ну и мы воодушевляемся этой работой, стараемся тоже подтянуться».
Если не будет оттепели, то скульптуры простоят до весны.
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