Это ожерелье – самое древнее известное украшение в мире. Ему почти 150 тысяч лет. Его нашли..

Древние украшения и старинные наряды представили в музее в Марокко

Это ожерелье – самое древнее известное украшение в мире. Ему почти 150 тысяч лет. Его нашли в 2019 году в пещере Бизмун в Марокко. Теперь оно хранится в Национальном музее нарядов и украшений в Рабате. Он открылся недавно после двух лет реставрации.

[Фатима Захра Хлифи, куратор музея]:

«В музее представлены различные изделия тонкой работы, в числе которых не только украшения, но и одежда, и ювелирные изделия для мужчин. Экспозиция состоит из пяти частей».

Экспонаты рассказывают историю ювелирных изделий, а также развития инструментов, которые использовали для их создания. Здесь также представлены национальные марокканские костюмы – женские и мужские. При этом есть наряды городских и сельских жителей.

Отдельная экспозиция посвящена головным уборам. Также есть залы с оружием, музыкальными инструментами, коврами и литературными произведениями.

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[гость музея]:

«Здесь обширно представлено искусство марокканских ремесленников, особенно много украшений и нарядов. Это хороший музей для тех, кто хочет узнать о марокканской культуре».

Всего в музее 8000 предметов. 350 экспонатов подарил король Марокко Мухаммед VI. Он пожертвовал их из личной коллекции.

Здание музея также имеет историческую ценность. В XVII – XVIII веках в нём находилась княжеская резиденция. В начале XX столетия здесь стали проводить выставки. Два года назад здание закрыли на реставрацию. После ремонта и повторного открытия музей ежедневно посещают более одиннадцати тысяч человек.

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