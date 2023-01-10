Бесплатную еду в фургоне доставляют в маленькие городки Австралии

Эти замороженные и упакованные продукты загружают в фургон, чтобы доставить в отдалённые районы близ австралийского города..
Дата загрузки: 2023-01-10
Вся еда бесплатная и доставляется в рамках гуманитарной программы всем нуждающимся. В последнее время спрос на такую помощь резко возрос.
[Эван Хиггс, представитель Hobart City Mission]:
«Если мы можем обеспечить их едой на один-два дня, то это уже немало».
Ли Вулли пришла сюда, чтобы взять немного еды для своей дочери.
[Ли Вулли, жительница Австралии]:
«За последние четыре-пять недель она заметила, что её счет за продукты вырос почти на 150 долларов».
Hobart City Mission раз в неделю доставляет еду в города Сорелл и Хьюонвилль.
[Стивен Бэттаглен, волонтёр]:
«Доставлять её в города-спутники важно, потому что не каждый может попасть в Хобарт».
[Ли Вулли, жительница Австралии]:
«Как только их видят, за углом сразу выстраивается очередь».
Исследования показывают, что в обоих городах растёт арендная плата за жильё. Так, в Сорелле 40% арендаторов говорят, что счета превышают их доходы.
Программа по доставке еды пока рассчитана на шесть месяцев. Если на неё будет спрос, то её расширят и на другие небольшие городки близ Хобарта.
При этом Hobart City Mission также пытается привлечь другие благотворительные организации. Вместе они надеются изменить ситуацию к лучшему.
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