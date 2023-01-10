Эти замороженные и упакованные продукты загружают в фургон, чтобы доставить в отдалённые районы близ австралийского города..

Бесплатную еду в фургоне доставляют в маленькие городки Австралии

Эти замороженные и упакованные продукты загружают в фургон, чтобы доставить в отдалённые районы близ австралийского города Хобарт.

Вся еда бесплатная и доставляется в рамках гуманитарной программы всем нуждающимся. В последнее время спрос на такую помощь резко возрос.

[Эван Хиггс, представитель Hobart City Mission]:

«Если мы можем обеспечить их едой на один-два дня, то это уже немало».

Ли Вулли пришла сюда, чтобы взять немного еды для своей дочери.

[Ли Вулли, жительница Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «За последние четыре-пять недель она заметила, что её счет за продукты вырос почти на 150 долларов».

Hobart City Mission раз в неделю доставляет еду в города Сорелл и Хьюонвилль.

[Стивен Бэттаглен, волонтёр]:

«Доставлять её в города-спутники важно, потому что не каждый может попасть в Хобарт». [Ли Вулли, жительница Австралии]:

«Как только их видят, за углом сразу выстраивается очередь».

Исследования показывают, что в обоих городах растёт арендная плата за жильё. Так, в Сорелле 40% арендаторов говорят, что счета превышают их доходы.

Программа по доставке еды пока рассчитана на шесть месяцев. Если на неё будет спрос, то её расширят и на другие небольшие городки близ Хобарта.

При этом Hobart City Mission также пытается привлечь другие благотворительные организации. Вместе они надеются изменить ситуацию к лучшему.

Короткая ссылка на эту страницу: