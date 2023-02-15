Как небольшая деревушка во Франции на один день в году превращается в центр любви

На один день в году тихая деревня Сен-Валентин в центре Франции оживает. Сюда приезжают сотни пар,..
Дата загрузки: 2023-02-16
Деревня носит название христианского святого Валентина, с которым и связан праздник 14 февраля.
Здесь всё – от названий улиц до почтовых марок – кричит о любви. Мэр даже вручает всем желающим «Любовные сертификаты».[Пьер Руссо, мэр Сен-Валентина]:
«Они хотят привезти оригинальный сувенир из Сен-Валентина, которого больше не найти нигде».
Сюда приезжают со всей Франции, а также из других стран, и не только европейских. Бывали гости и из Японии.
В этот раз «Любовные сертификаты» пользовались таким спросом, что мэрия была вынуждена некоторым отказать.
78-летний мэр обещает поддерживать традицию до конца своего срока. Надеется, что его преемник продолжит его дело.[Пьер Руссо, мэр Сен-Валентина]:
«Когда я вижу выражение глаз людей, то, как они разговаривают друг с другом, как держатся за руки, когда я читаю письма, которые получаю, – я испытываю огромную радость».
В деревню приезжают не только молодые. Частые гости и те, чья любовь выдержала испытание временем.[Ален Алебр, посетитель деревни]:
«Мы приезжаем в Сен-Валентин последние 22 года. Но у нас День святого Валентина – каждый день».
14 февраля в Сен-Валентине также ежегодно создают особую почтовую марку и печати. Письмо с ними можно отправить во всей Франции и даже за границу.[Жислен Мажино, работница почты]:
«Это влюблённые, и они целуются. Видна дата. То есть они обнимаются в день любви».
Среди достопримечательностей деревни – «Сад влюблённых». Здесь можно посадить дерево, символизирующее прочный и крепкий союз. Также можно повесить медальон в виде сердца со своими именами на специальную скульптуру в виде дерева. Таких здесь уже сотни.
Короткая ссылка на эту страницу: