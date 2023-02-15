На один день в году тихая деревня Сен-Валентин в центре Франции оживает. Сюда приезжают сотни пар,..

Как небольшая деревушка во Франции на один день в году превращается в центр любви

На один день в году тихая деревня Сен-Валентин в центре Франции оживает. Сюда приезжают сотни пар, чтобы отпраздновать день любви.

Деревня носит название христианского святого Валентина, с которым и связан праздник 14 февраля.

Здесь всё – от названий улиц до почтовых марок – кричит о любви. Мэр даже вручает всем желающим «Любовные сертификаты».

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[Пьер Руссо, мэр Сен-Валентина]:

«Они хотят привезти оригинальный сувенир из Сен-Валентина, которого больше не найти нигде».

Сюда приезжают со всей Франции, а также из других стран, и не только европейских. Бывали гости и из Японии.

В этот раз «Любовные сертификаты» пользовались таким спросом, что мэрия была вынуждена некоторым отказать.

78-летний мэр обещает поддерживать традицию до конца своего срока. Надеется, что его преемник продолжит его дело.

[Пьер Руссо, мэр Сен-Валентина]:«Когда я вижу выражение глаз людей, то, как они разговаривают друг с другом, как держатся за руки, когда я читаю письма, которые получаю, – я испытываю огромную радость».

В деревню приезжают не только молодые. Частые гости и те, чья любовь выдержала испытание временем.

[Ален Алебр, посетитель деревни]:«Мы приезжаем в Сен-Валентин последние 22 года. Но у нас День святого Валентина – каждый день».

14 февраля в Сен-Валентине также ежегодно создают особую почтовую марку и печати. Письмо с ними можно отправить во всей Франции и даже за границу.

[Жислен Мажино, работница почты]:«Это влюблённые, и они целуются. Видна дата. То есть они обнимаются в день любви».

Среди достопримечательностей деревни – «Сад влюблённых». Здесь можно посадить дерево, символизирующее прочный и крепкий союз. Также можно повесить медальон в виде сердца со своими именами на специальную скульптуру в виде дерева. Таких здесь уже сотни.

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