На конкурсе в Перми делали ледовые скульптуры при -37 °C

Удивительные композиции изо льда украсили городскую площадь в Перми. Здесь проходит выставка ледовых скульптур, созданных участниками Кубка России «Зимний вернисаж».

В этом году мастерам пришлось работать в условиях пронизывающего холода. В некоторые дни температура опускалась до минус 37 градусов.

[Андрей Кокорин, скульптор]:

«Мы укладываем лёд на воду, и он начинает трескаться от того, что очень большая амплитуда температуры. То есть вода всегда плюс четыре, а на улице минус 30, минус 40. От этого начинает лопаться. После этого он очень сложный в обработке. Эти трещинки проявляются, где-то выпадают кусочки».

К холодам скульпторы привычны. Одеваются потеплее, делают перерыв на чай, да и сама работа согревает.

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[Василий Аргунов, скульптор]:

«Для мастера температура не помеха. Наоборот, как-то вдохновляет. Когда мороз, ты двигаешься. И первые дни – это всё равно построение: там положить, там отпилить. Много работы. Уже не замерзаешь».

Скульпторы считают лёд загадочным материалом и стараются вдохнуть в него жизнь, чтобы на короткое время запечатлеть что-нибудь важное или красивое.

В конкурсе участвуют восемь команд из России и Беларуси. В каждой по два скульптора. В этом году конкурс посвящён 300-летию столицы Пермского края. Мастера отразили в своих работах жизнь города, а также другие темы.

Главный приз присудили композиции под названием «300 П», посвящённой юбилею Перми. Скульптуру создала команда из Рязани.

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