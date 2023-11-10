В Пакистане афганцы прячутся от властей, чтобы избежать высылки

Меж двух огней оказались многие афганцы, живущие без документов в Пакистане. Согласно решению пакистанского правительства, они..
Дата загрузки: 2023-11-10
Крайний срок добровольного выезда из Пакистана истёк 31 октября. Теперь полиция устраивает облавы на мигрантов и депортирует тех, у кого нет документов. Многие афганцы скрываются. Например, селятся группами в домах, которые снаружи кажутся пустующими. Еду им по ночам приносят соседи.
Эта молодая афганка четыре года назад перешла из ислама в христианство. На её родине теперь это считается серьёзным преступлением. Возвращаться опасно.
[мигрантка из Афганистана]:
«Сейчас мы живём так, что, находясь в доме, не можем включить электричество. Ворота снаружи закрыты. Мы заперты и не можем выйти, не можем включить свет и даже не можем громко разговаривать».
Салех Зада – певец из Афганистана. Приехал в Пакистан год назад. Возвращаться боится. Занятия музыкой талибы* тоже считают преступлением.
[Салех Зада, мигрант из Афганистана]:
«Моя жизнь была в опасности, поэтому я оставил все мечты, всё имущество в Афганистане. Я бросил семью, оставил всё, что у меня было. Уволился с работы и сбежал из Афганистана».
Правозащитница Сиджал Шафик из Карачи раньше помогала афганцам получить статус беженца. После изменения миграционной политики она и ещё несколько юристов обратились в Верховный суд Пакистана с просьбой приостановить депортацию.
[Сиджал Шафик, правозащитница]:
«Афганские мигранты говорят, что не хотят уезжать – лучше умрут. У некоторых просто нет выбора. Они не могут вернуться из-за своей веры, поскольку относятся к религиозному меньшинству».
Исламабад принял решение о депортации после взрывов террористов-смертников в этом году. Власти утверждают, что в атаках участвовали афганцы. Их также обвиняют в контрабанде.
Международное сообщество призывает пакистанское правительство пересмотреть план депортации или не высылать хотя бы тех, кому грозит преследование. Исламабад навстречу пока не идёт.
*«Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена
Короткая ссылка на эту страницу: