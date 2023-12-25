Новый караван из 6000 мигрантов идёт с юга Мексики к границе с США

Новый караван мигрантов сформировался в Тапачуле на юге Мексики. Его численность оценивают примерно в 6000 человек...
Дата загрузки: 2023-12-26
Новый караван мигрантов сформировался в Тапачуле на юге Мексики. Его численность оценивают примерно в 6000 человек. Здесь выходцы из стран Центральной Америки, а также из Венесуэлы и с Кубы. Колонна направляется на север страны – к границе США.
[мигрант с Гаити]:
«У меня нет документов. Три месяца я запрашивал (у мексиканских властей) документы, и ответа не было. Я устал жить в Тапачуле без работы, голодать и платить за жильё. Это нелегко».
Мигранты говорят, что бегут от бедности. В США надеются найти работу. А некоторые ищут безопасности. Хосе Сантос работал охранником в Гондурасе. Там ему стали угрожать члены преступной банды MS-13. Требовали отдавать боеприпасы.
[мигрант из Гондураса]:
«Они угрожали меня убить – и не один раз, а трижды. Я испугался, поэтому решил приехать в Мексику, надеясь, что мне разрешат поехать в США».
Караван мигрантов выдвинулся к границе всего за несколько дней до предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Мексику. Он планирует заключить с мексиканским правительством новые соглашения по сдерживанию потока нелегальных мигрантов.
В мае президент Мексики Лопес Обрадор согласился принять мигрантов из таких стран, как Венесуэла, Никарагуа и Куба, которым США отказали во въезде из-за нарушения правил получения убежища. Однако поток искателей лучшей жизни только увеличивается. В декабре на юго-западной границе США задерживают до 10 000 мигрантов в день.
Кроме того, американская таможенно-пограничная служба была вынуждена приостановить железнодорожное сообщение с Мексикой, поскольку мигранты пересекали границу на грузовых поездах. Из-за этой меры пострадала торговля между двумя странами.
Между тем мигранты из Венесуэлы жалуются на мексиканских полицейских. Говорят, что те пропускают на территорию США за плату в размере от 60 до 120 долларов.
[мигрант из Венесуэлы]:
«Что происходит? Мексиканские власти оказывают давление на мигрантов. Разве это гуманно?»
[мигрант из Венесуэлы]:
«Они забирают у нас деньги, бьют женщин и детей. Их ничто не волнует».
Поток желающих пересечь границу США ещё больше увеличился после заявления Лопеса Обрадора. 22 декабря, после разговора с Джо Байденом, он пообещал ужесточить контроль на границе, чтобы эффективнее сдерживать мигрантов.
Короткая ссылка на эту страницу: