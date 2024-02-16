Венесуэла высылает сотрудников Управления ООН по правам человека

Венесуэла высылает сотрудников консультативного офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Им дали 72 часа на..
Дата загрузки: 2024-02-16
На этой неделе государственное телевидение Венесуэлы резко раскритиковало отчёт специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание Майкла Фахри. После двухнедельной ознакомительной поездки по стране он заявил, что санкции США и их союзников не дают экономике Венесуэлы восстанавливаться, из-за чего страдают люди.
Но Фахри также добавил, что санкции не единственная причина недоедания и голода. Серьёзную роль играют коррупция, отсутствие прозрачности и нарушение законодательства страны.
В итоге венесуэльские власти, выдворяя сотрудников ООН, обвинили консультативный офис в том, что у него «колониальная и оскорбительная позиция, нарушающая устав международной организации».
Помимо этого, правительство Венесуэлы заявило, что ведомство играло «неподобающую роль» и старалось обеспечить безнаказанность людей, причастных к попыткам государственного переворота, заговорам и покушениям на убийство президента Николаса Мадуро.
Консультативный офис открылся в Венесуэле в 2019 году, в нём работало 13 сотрудников. Управление ООН по правам человека заявило, что сожалеет о решении венесуэльских властей и думает, что делать дальше.
В Венесуэле пока продолжают работать другие агентства ООН, включая Всемирную продовольственную программу и ЮНИСЕФ.
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