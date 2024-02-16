Венесуэла высылает сотрудников Управления ООН по правам человека

Венесуэла высылает сотрудников консультативного офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Им дали 72 часа на..

Венесуэла высылает сотрудников консультативного офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Венесуэльские власти заявили, что в следующие 30 дней изучат условия технического сотрудничества, описанные в Меморандуме о взаимопонимании, который они подписали с этим офисом.

На этой неделе государственное телевидение Венесуэлы резко раскритиковало отчёт специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание Майкла Фахри. После двухнедельной ознакомительной поездки по стране он заявил, что санкции США и их союзников не дают экономике Венесуэлы восстанавливаться, из-за чего страдают люди.

Но Фахри также добавил, что санкции не единственная причина недоедания и голода. Серьёзную роль играют коррупция, отсутствие прозрачности и нарушение законодательства страны.

В итоге венесуэльские власти, выдворяя сотрудников ООН, обвинили консультативный офис в том, что у него «колониальная и оскорбительная позиция, нарушающая устав международной организации».

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Помимо этого, правительство Венесуэлы заявило, что ведомство играло «неподобающую роль» и старалось обеспечить безнаказанность людей, причастных к попыткам государственного переворота, заговорам и покушениям на убийство президента Николаса Мадуро.

Консультативный офис открылся в Венесуэле в 2019 году, в нём работало 13 сотрудников. Управление ООН по правам человека заявило, что сожалеет о решении венесуэльских властей и думает, что делать дальше.

В Венесуэле пока продолжают работать другие агентства ООН, включая Всемирную продовольственную программу и ЮНИСЕФ.

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